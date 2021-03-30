Президент Туркменистана стал также членом парламента

Избирательные комиссии велаятов (областей) и Ашхабада завершили подсчет голосов на выборах в верхнюю палату (Халк маслахаты, Народный совет) парламента Туркменистана (Милли генгеш, Национальный совет). Об итогах выборов глава ЦИК страны Гулмырад Мырадов доложил главе государства, сообщает в понедельник Государственное информационное агентство страны (TDH).

В числе 48 избираемых членов палаты был выбран и президент Гурбангулы Бердымухамедов, кандидатуру которого выдвинул народный совет Ахалского велаята.

Как было отмечено в ходе доклада главы ЦИК, «от общего числа членов Халк Маслахаты Милли Генгеша 27% составляют женщины, что является свидетельством их активного участия в общественно-политической жизни страны».

При явке 98,7% в голосовании участвовало 231 выборщиков. ЦИК зарегистрировал 112 кандидатов, которые боролись за 48 мандатов, еще восемь членов Халк маслахаты Милли генгеша должен назначить президент страны. За избирательным процессом следили 440 национальных наблюдателей. (ТАСС)