8 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку памятника выдающемуся композитору, Народному артисту, лауреату Государственной премии Тофику Гулиеву.

Как сообщает АПА, выступая на церемонии, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Доброе утро. Сегодня мы собрались на открытие памятника выдающемуся композитору Тофику Гулиеву. Этот памятник, воздвигнутый в центре нашего города, является знаком уважения азербайджанского народа к памяти гениального композитора Тофика Гулиева. Действительно, произведения Тофика Гулиева произвели революцию в мире культуры Азербайджана. Тофика Гулиева можно назвать выдающимся композитором и основоположником джазового искусства в Азербайджане. В то же время выдающийся деятель культуры Тофик Гулиев завоевал любовь азербайджанского народа.

Его произведения поистине являются нашим большим достоянием. Эти произведения бессмертны, они звучат и сегодня и впредь будут звучать еще много лет, потому что в их основе лежат и талант Тофика Гулиева, и в то же время его любовь к азербайджанскому народу, к родному городу Баку. Тофик Гулиев был очень привязан к своему народу, об этом свидетельствуют его произведения об Азербайджане, Баку. В то же время те, кто был с ним знаком, хорошо знают, что он был прекрасным человеком, замечательным интеллигентом, поистине выдающимся деятелем культуры, который своей деятельностью, своими произведениями, своей ролью в общественной жизни Азербайджана занял достойное место в истории.

Память о Тофике Гулиеве увековечена в Азербайджане. На здании, где он жил, установлена мемориальная доска, его имя присвоено одной из улиц нашего города, также его именем названа музыкальная школа, а сегодня устанавливается этот прекрасный памятник. Должен также отметить, что Распоряжением великого лидера Гейдара Алиева Тофик Гулиев был награжден орденом «Истиглал» — в то время высшим орденом Азербайджана.

Моего отца Гейдара Алиева связывала с Тофиком Гулиевым крепкая дружба. Это были люди, которые десятилетиями относились друг к другу с большим уважением. И это несмотря на то, что Гейдар Алиев был руководителем Коммунистической партии Азербайджана того времени, а затем Президентом независимого Азербайджана, Тофик Гулиев же на протяжении всей своей жизни был человеком, далеким от политики. Просто он так много сделал для Азербайджана своим творчеством как в советский период, так и в период независимости, что его образ очень дорог и близок всем нам, даже тем, кто не был с ним знаком. Мой отец, как человек, близко с ним знакомый, знал, какими высокими человеческими качествами обладал Тофик Гулиев.

Их дружба была подлинной, искренней, бескорыстной, это была настоящая дружба. На 80-летнем юбилее Тофика Гулиева великий лидер Гейдар Алиев произнес знаменитые слова, наверное, все мы помним их: мы все покинем этот мир, но музыка Тофика Гулиева будет жить вечно. Прошло уже 26 лет, и теперь мы снова видим, насколько точными и правдивыми оказались эти слова. Ни у кого из нас нет сомнений, что спустя века эта незабываемая музыка, эти песни, произведения, в которых наглядно проявляется музыкальный талант азербайджанского народа, будут жить и радовать нас и последующие поколения.

Я хочу поздравить с этим прекрасным событием, прежде всего, членов семьи Тофика Гулиева, музыкальную культуру, музыкальную общественность Азербайджана и весь азербайджанский народ. Спасибо.

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Затем выступили ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Народный артист, профессор Фархад Бадалбейли, Народный артист, выдающийся композитор Полад Бюльбюльоглу, заслуженный деятель искусств Рафик Сеидзаде и дочь Тофика Гулиева Лала Гулиева.

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Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с членами семьи Тофика Гулиева, деятелями культуры и искусства.

Они еще раз выразили признательность главе государства за высокое внимание и заботу о культуре и искусстве в Азербайджане, а также за возведение памятника Тофику Гулиеву в центре Баку.