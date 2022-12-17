Вчера SOCAR и «Ромгаз» подписали соглашение о поставке газа из Азербайджана в Румынию начиная с 1 января 2023 года. Таким образом, Азербайджан расширяет географию поставок своего газа на европейский рынок.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на проходящем 17 декабря в Бухаресте пленарном заседании в связи с церемонией подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии».

Подчеркнув, что это выгодно обеим сторонам, глава государства отметил: «Это беспроигрышная ситуация, поскольку Европа нуждается в укреплении своей энергетической безопасности, а Азербайджан – в надежном рынке сбыта огромного объема своих энергоресурсов».