Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова в Международном уголовном суде в Гааге. «Все, кто несет ответственность за эти (совершенные в Украине) преступления, должны понести наказание», — заявил он еженедельнику Der Spiegel в пятницу, 8 апреля.

По его словам, это касается не только солдат и тех, кто отдавал им приказы, но и «тех, кто несет за это политическую ответственность». Штайнмайер отметил, что кадры из пригорода Киева Бучи ужасны и невыносимы. «Они в очередной раз обращают внимание на то, что означает преступное нападение России на Украину и какие страдания, смерть, а также изгнание оно несет. Это приводит в невероятное негодование и удручает», — указал он.

Президент ФРГ также заявил, что не ожидал, что Кремль решится начать войну в Украине. «Я видел перемены в российской политике, но, честно говоря, все еще надеялся на остатки рациональности у Владимира Путина», — пояснил он. По словам Штайнмайера, он «не предполагал, что российский президент в своем имперском безумии пойдет на риск полного политического, экономического и морального разорения своей страны». «Это нападение меня потрясло», — добавил он. (DW)