Президент Чехии заявил, что во главе ЕС не могут стоять посредственные чиновники

Коронавирус, по мнению президента Чехии Милоша Земана, продемонстрировал отсутствие способности Евросоюза действовать сообща. Об этом президент Чехии заявил в воскресенье в интервью сетевому телеканалу пражской газеты Blesk.

«Пандемия, совершенно точно, ослабит Евросоюз, — подчеркнул Земан. — Она продемонстрировала неспособность ЕС к координационным действиям».

Руководящие органы Евросоюза, по словам президента, крайне поздно реагировали на угрозу коронавируса. В период пандемии, наоборот, эффективно проявили себя составляющие сообщество государства. На уровне национальных правительств были приняты принципиальные решения о введении жестких ограничительных мер, включая закрытие границ.

«Евросоюз, к сожалению, дал сбой. У ЕС нет, например, никакого плана борьбы с пандемией. Его нужно создать. Во главе Евросоюза не могут стоять посредственные чиновники», — сказал Земан. (ТАСС)

| 2020-04-05T15:54:37+00:00 5 апреля 2020, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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