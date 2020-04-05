Президент Чехии заявил, что во главе ЕС не могут стоять посредственные чиновники

Коронавирус, по мнению президента Чехии Милоша Земана, продемонстрировал отсутствие способности Евросоюза действовать сообща. Об этом президент Чехии заявил в воскресенье в интервью сетевому телеканалу пражской газеты Blesk.

«Пандемия, совершенно точно, ослабит Евросоюз, — подчеркнул Земан. — Она продемонстрировала неспособность ЕС к координационным действиям».

Руководящие органы Евросоюза, по словам президента, крайне поздно реагировали на угрозу коронавируса. В период пандемии, наоборот, эффективно проявили себя составляющие сообщество государства. На уровне национальных правительств были приняты принципиальные решения о введении жестких ограничительных мер, включая закрытие границ.

«Евросоюз, к сожалению, дал сбой. У ЕС нет, например, никакого плана борьбы с пандемией. Его нужно создать. Во главе Евросоюза не могут стоять посредственные чиновники», — сказал Земан. (ТАСС)