Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил своему специальному помощнику по международным вопросам Селсу Амориму отправиться в Украину. Дата поездки еще не определена.

Как передает #, об этом сообщил глава генерального секретариата администрации главы государства Марсиу Маседу в Twitter.

«Президент Лула принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экс-глава МИД Селсу Аморим посетит Украину», — написал он.

Ранее бразильский лидер предложил создать аналог G20 для ведения переговоров по разрешению украинского конфликта. Он заявил, что во время кризиса 2008 года был создан G20 для спасения мировой экономики. Бразильский президент считает, что сегодня необходимо создать еще одну «Большую двадцатку», чтобы «положить конец войне и установить мир».