Президент Армении в Москве потребовал отставки правительства Пашиняна

На встрече с представителями армянской общины России Армен Саркисян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Спутник Армения».

«В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение: правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силен, он может вернуться позже. Предыдущие выборы были 2,5 года назад, когда страна была совсем другой, сейчас мы живем в другой стране», — сказал он.

По его словам, Армения оказалась в сложной кризисной ситуации.

«Это кризис не страны, государства, а нации — правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный» — заявил он.

Отметим, что Армен Саркисян находится с частным визитом в Москве.