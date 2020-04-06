Премьер Японии заявил, что начал подготовку к объявлению режима ЧС

В марте правительство Японии одобрило временный закон, позволяющий объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса в стране. Теперь при необходимости Абэ Синдзо может объявить чрезвычайное положение для отдельных регионов страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. После того как объявление будет сделано, местные муниципалитеты получают возможность потребовать от местных жителей не покидать свои дома, а также временно использовать частные земельные участки и помещения для оказания медицинских услуг. В случае если частное лицо откажется предоставить объекты в пользование, местные власти имеют право конфисковать необходимое им имущество.(РИА Новости)