Премьер Японии заявил, что начал подготовку к объявлению режима ЧС

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе заседания руководства правящей Либерально-демократической партии объявил, что начал подготовку к объявлению режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство Киодо.
Ранее сообщалось, что Абэ хотел объявить о введении режима ЧС 7 марта.
Ожидается, что меры коснутся семи японских префектур, в том числе, столичного региона, а также префектур Осака, Сайтама, Канагава, Тиба, Хёго и Фукуока. Режим ЧС, предположительно, продлится до 6 мая.
В марте правительство Японии одобрило временный закон, позволяющий объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса в стране. Теперь при необходимости Абэ Синдзо может объявить чрезвычайное положение для отдельных регионов страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. После того как объявление будет сделано, местные муниципалитеты получают возможность потребовать от местных жителей не покидать свои дома, а также временно использовать частные земельные участки и помещения для оказания медицинских услуг. В случае если частное лицо откажется предоставить объекты в пользование, местные власти имеют право конфисковать необходимое им имущество.(РИА Новости)