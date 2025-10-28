Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выдвинула кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, Такаити во время встречи с Трампом заявила, что выдвинула его кандидатуру на соискание Нобелевской премии мира.

Издание The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома сообщило, что премьер-министр Японии представила Трампу документы, связанные с выдвижением, во время их встречи в Токио.

Газета напоминает, что прежний премьер-министр Японии Синдзо Абэ также выдвигал Трампа на соискание Нобелевской премии мира в 2019 году за переговоры с Северной Кореей.