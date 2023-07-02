Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на следующей неделе посетит США с рабочим визитом. Он встретится с президентом Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Кристерссон посетит Белый дом 5 июля. В ходе встречи с Байденом они обсудят сотрудничество в области безопасности и вступление Швеции в НАТО.

Также лидеры уделят внимание Украине, в частности, поддержке для продолжения борьбы с российским агрессором.

Кроме того, одной из тем встречи Байдена и Кристерссона будет Китай. Они также обсудят борьбу с изменением климата и современные технологии.

После начала полномасштабной войны в Украине Финляндия и Швеция заявили о намерении присоединиться к НАТО. Финляндия выполнила все условия и первой вступила в Альянс.

Членство Швеции блокирует Турция. Анкара требует от Стокгольма экстрадиции участников и поклонников «Рабочей партии Курдистана».

Недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что не поддержит вступление Швеции на саммите в Вильнюсе.