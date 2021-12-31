Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица скептически восприняла предложение лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского обсудить всеобъемлющее урегулирование конфликта между двумя берегами Днестра на личной встрече с президентом республики Майей Санду. Комментируя эту инициативу в интервью телеканалу Moldova 1 в четверг, она предложила обсудить данные вопросы на межминистерском уровне.

«Мы сожалеем, что приднестровская сторона не использует существующие форматы для переговоров, а решила выступить с этими письмами напрямую», — сказала Гаврилица, отметив, что этими вопросами занимается Бюро по реинтеграции правительства Молдовы, а также совместные межминистерские рабочие группы.

Премьер также заявила, что не верит в искренность писем, которые были направлены лидерами Приднестровья в адрес президента Молдовы, правительства и парламента. «Эти инициативы не соответствуют действиям. Сначала необходимо продемонстрировать активность в рамках групп по укреплению доверия», — считает она.

На прошлой неделе Красносельский сделал громкое заявление, предложив Санду «начать обсуждение всеобъемлющего урегулирования конфликта».