Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу провел совещание, посвященное кризисной обстановке на Украине и эвакуации индийских граждан из этой страны.

Как сообщает газета Times of India, в совещании приняли участие ключевые министры индийского правительства. На нем, в частности, рассматривались вопросы, связанные с выполнением операции «Ганг» по возвращению на родину индийцев, оказавшихся на Украине. Операция выполняется под личным руководством главы правительства Индии.

В рамках операции «Ганг» вывоз индийцев с Украины осуществляется самолетами из соседних государств. Ранее Моди отправил в приграничные с Украиной страны четырех министров своего кабинета для координации на месте процесса эвакуации индийских граждан.