Предвыборные баталии: «Грузинская мечта» пытается отыграть назад

В Грузии, похоже, очередное предвыборное обострение – 11 мая спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе выступил на брифинге с просьбой к послам США и Евросоюза подтвердить, что правящая партия «Грузинская мечта» не брала на себя обязательств освобождать из тюрем представителей оппозиции.

Выступление председателя законодательного органа касалось соглашения между политическими оппонентами, заключенного 8 марта. Он сослался на то, что оно было заключено в закрытом режиме, а потому обнародование его подробностей невозможно без содействия послов, которые тогда выступали посредниками. «Радикальная оппозиция пользуется тем, что переговоры о соглашении были непубличными, а также тем, что дипломатический этикет требует от послов максимальной сдержанности при обнародовании содержания закрытых встреч. Именно это они используют для спекуляций», — сказал Талаквадзе.

Он заявил, что в тех соглашениях не говорится об обязательствах «Грузинской мечты» повлиять на судебную систему и президента страны для освобождения оппозиционных деятелей, осужденных по уголовным статьям.

Талаквадзе попросил послов подтвердить это. Но те пока отмалчиваются.

Оппозиция же молчать не стала. Правительство Грузии пытается сорвать соглашение, заключенное 8 марта при содействии посла США, и свалить вину на оппозицию, заявила журналистам член «Единого Национального Движения» Саломе Самадашвили. «Ясно, что правительство пытается сорвать соглашение и потом свалить вину на оппозицию. Но этого права никто правительству не даст. Дураков нет, и все прекрасно знают, что у «Грузинской мечты» достаточно голосов в законодательном органе для принятия любых изменений. С нашей стороны ничего не изменилось. Мы требуем того, чего требовали до сих пор, — освобождения политзаключенных. И никакие призывы к мировому сообществу зафиксировать иное мнение, не имеют никакого смысла, потому что свое мнение оппозиция фиксировала перед нашими партнерами неоднократно», — заявила Самадашвили оппозиционной телекомпании «Мтавари архи».

А один из лидеров «Европейской Грузии» Ирма Надирашвили подчеркнула, что на незаконность задержаний оппозиционных лидеров и необходимость освобождения политзаключенных не раз намекали грузинским властям и западные партнеры. «Когда Окруашвили присудили срок, представители дипломатического корпуса, посол ЕС, посольство США сделали заявления о том, что это было нарушением соглашения. Соответственно, их позиция ясна. Мы призываем «Грузинскую мечту» выполнить соглашение и освободить политзаключенных до первого слушания конституционных поправок», — заявила Ирма Надирашвили.

Политзаключенными оппозиция называет бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили и соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа.

Мало того, с открытым письмом к президенту, премьер-министру и спикеру парламента Грузии обратился депутат Европарламента из Литвы Андрюс Кубилюс. Он напомнил о том, что необходимо выполнить все пункты соглашения, которое правительство заключило с объединенной оппозицией 8 марта. Евродепутата интересует один конкретный пункт соглашения — об освобождении вышеупомянутых троих политзаключенных.

«Хочу подчеркнуть, что, несмотря на вызванные нынешней глобальной пандемией неотложные проблемы, срочное выполнение соглашения имеет огромное значение. Европейским партнерам нужно ясное доказательство того, что достигнут прогресс, который обеспечит условия для проведения в 2020 году свободных и справедливых выборов», — говорится в открытом письме Кубилюса, которое опубликовано на сайте Европарламента и на личной странице в социальной сети Facebook.

На это письмо ответил спикер парламента Арчил Талаквадзе. Он сообщил, что правительство выполняет все пункты соглашения грузинского правительства и лидеров оппозиции, подписанного 8 марта. В частности, уже подготовлен пакет изменений в Избирательный кодекс, который будет рассмотрен и принят сессией парламента. Однако парламент не вправе вмешиваться в дела правосудия, поскольку это противоречит принципам верховенства закона, к тому же в самом тексте соглашения ничего не говорится конкретно об освобождении политических заключенных, заявил спикер.

Гораздо жестче на встрече с журналистами прокомментировал ситуацию премьер-министр Грузии Георгий Гахария: «В Грузии политзаключенных не существует, точка! В Грузии не существует политического правосудия, еще одна точка. Что касается взятых обязательств, государство выполнит все те обязательства, которые взяло перед своими стратегическими партнерами, выполнит все».

В целом непонятно, в чем тут загвоздка, — может, в размытости достигнутой между властями и оппозицией формулировки? Или все-таки власти явно юлят?

О том, какой представляется эта ситуация ему, рассказал # ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

«Тут все достаточно просто — для властей освобождение политзаключенных (а то, что Угулава, Окруашвили и Руруа политзаключенные, понятно всем), это явное проявление слабости. Слабость сейчас власть позволить себе никак не может. Да и переход на другую систему парламентских выборов крайне нежелателен. Вот и решили наши власти предъявить ультиматум — или Запад отказывается признавать трех вышеупомянутых лиц политзаключенными, или никакого перехода не будет. Понятно, что никто никого не освободит, но тут можно зацепиться за причину и не принимать изменений в предвыборном кодексе. Это очень рискованно, но почему бы не попробовать».