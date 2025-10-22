Постоянные представители государств Европейского Союза в среду одобрили 19-й пакет санкций против России. Об сообщает агентство Reuters со ссылкой на датское председательство в Совете Евросоюза.

«Последняя страна ЕС сняла свои возражения против 19-го пакета объявлений. Письменная процедура [утверждения санкций в Совете ЕС на министерском уровне] в чате. Если возражений не последует, санкции будут утверждать завтра», — цитирует агентство представителя датского председательства.

Согласно заявлениям Еврокомиссии, 19-й пакет будет включать новое расширение стран-членов ЕС, ограничения против танкеров с российской нефтью, торговые и финансовые запреты, а также новые запреты ЕС на закупку российских энергоресурсов.