Представители дипкорпуса в Азербайджане находятся в Зангилане

Иностранные послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане после посещения Худаферинского моста отправились в Зангиланский район. Как передает Report, в настоящее время дипломаты знакомятся с ситуацией в городе Зангилан.

Им сообщили о разрушениях, которым подвергся город в результате армянской оккупации.

Дипломатов сопровождает помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие.

Отметим, что в рамках визита дипломаты посетили село