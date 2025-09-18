В октябре этого года председательство в Организации тюркских государств (ОТГ) перейдет от Кыргызстана к Азербайджану. Саммит пройдет под девизом «Региональный мир и безопасность».

Об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов сказал на первой встрече глав правительств ОТГ и их заместителей в Бишкеке.

«Саммит будет проходить под девизом «Региональный мир и безопасность». Это не случайно, поскольку стабильность и безопасность нашего региона лежат в основе всех наших инициатив по сотрудничеству», — отметил премьер-министр.

Али Асадов выразил благодарность Кыргызстану за успешную работу в период председательства.