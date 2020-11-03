Предателей нигде не ценят, ими просто пользуются

«Мы слышим вой некоторых русских шакалов, радующихся тому, как ранен армянский лев». Именно такими словами разбрасывается армянское издание «Арменианрепорт», совершенно, видимо, забывая о том, что в приличном обществе за слова принято отвечать и получением ударов по, пардон, морде, раз уж назвались животными.

Кстати, пару слов о львах: раз вы сами себя сравниваете с представителями этих кошачьих, то не нужно посыпать голову пеплом, когда ваши же мужики разбегаются кто куда, а на фронт отправляются женщины. Это – в порядке вещей у львов: главные добытчики пропитания – самки, а самцы заняты лишь сезонным спариванием и пользованием правом первыми поедать добычу, которую поймали самки. Назвался, Арам, груздем, полезай в кузов.

Но если бы только в адрес широко известных Игоря Коротченко и Максима Шевченко летели эти «комплименты» — это было бы полбеды. Но, оказывается, Игорь Юрьевич, по словам того же издания, обладает экстрасенсорными способностями и знает, о чем думает президент России. Потому что иначе невозможно оценить следующие слова автора издания: «Владимир Путин изначально знал о военной провокации против Карабаха и Армении. Знал и не ударил пальцем о палец для ее предотвращения. Как все это назвать? Предательством. Но Коротченко и ему подобные нужны как раз для того, чтобы предательству Путина придать характер чего-то «героического»».

Так, оказывается, слова Игоря Юрьевича о том, что Пашинян и его выводок соросят уже никогда не смогут воспользоваться благосклонностью России, являются прямо-таки дорожным знаком для Еревана, который после этого, напоследок набросав задними лапами песка на Кремль, просто обязан удалиться «из всех путинских проектов – из ТС и ЕАЭС, а также из ОДКБ», и героически потявкивая, ломануться в направлении ЕС и НАТО.

Кстати, именно от этого предостерегал Армению ее бывший президент Левон Тер-Петросян, который, комментируя ответ МИД России на письмо Пашиняна лично Путину, заявил: «Никол направил Владимиру Путину письмо с просьбой. Путин ответил на него через Министерство иностранных дел. Вы не понимаете, что он сказал? Если вы и этого не понимаете, то горе нам! Он со всей искренностью и порядочностью сказал всего лишь следующее: обязан и готов обеспечить полноценную безопасность Армении, но поймите, наконец, я не могу вместо вас решить вопрос Карабаха».

Что же, вопрос Карабаха сейчас решается, и как раз по тому сценарию, о котором в свое время предупреждал Тер-Петросян. Помниться, он в свое время предсказывал, что не идя на мирное урегулирование конфликта, Ереван в итоге получит дырку об бублика.

«Что же предлагает Армении её стратегический союзник Россия, когда наш премьер взывает к ней о помощи? Может, изображением усилий прекратить огонь, оставляя обсуждение условий и механизма контроля на потом? Извините, когда на «потом?» Когда уничтожат остатки нашей армии?», — захлебывается в плаче «Арменианрепорт».

А зачем Путину приходить к вам на помощь? Может быть, для того, чтобы в России продолжали убивать русских ( https://v1.ru/text/gorod/69526439/ ), а руководители вашей диаспоры даже не удосужились выразить соболезнования родственникам погибших? Значит, теперь русские ребята, которым ваши отморозки среди бела дня проламывают голову, должны проливать свою кровь в Карабахе? Не много ли чести?

«Предательство России не оставило нам выбора. Армения обязана порвать с дряхлеющей и разваливающейся империей», — говорите вы? Просите в Конгрессе США помощи в том, чтобы стать окончательно независимыми от России? Вернуть домой миллионы армянских гастарбайтеров? Ну, так в чем же дело?

А здесь уже, как говорится, все очевидно. За деньги покупаются «белые билеты», коронавирусные тесты, только чтобы избежать карабахского ада. Армянская диаспора действует по принципу «на тебе, убоже, что нам не гоже», скидываясь скромными суммами для Еревана (все равно разворуют!). Родители погибших солдат не получают внятного ответа о том, в каком холодильнике держат тела их сыновей, отдавших свои жизни за чужие амбиции, и митингуют перед дверями всех возможных ведомств. Высшие чиновники мечутся, как куры в курятнике, когда ворвалась лиса. И это все происходит отнюдь не Баку, в Москве или Анкаре – а в Ереване.

Происходит потому, что на глазах произошло крушение столь тщательно возводимой лжи о «непобедимости» армянской армии. Оказалось, что «генерал – тушенка» и «фельдмаршал – солярка» не только в тридцать три горла прожирали и без того скромный военный бюджет, но даже вовсе не задумывались о том, что военная наука движется вперед и новые вооружения требуют новой тактики боя. Они просто предпочли пребывать на лаврах, отращивая щеки, животы и прочие филейные части своих никчемных туш.

Азербайджанская армия же сегодня доказывает, что смеется тот, кто смеется последним. И в смехе азербайджанского солдата слышны залпы современных, качественных, убийственно точных самоходок; рев двигателей и выстрелы крепостей на колесах – российских танков Т-90; пробирающий до мозга костей вой израильских и турецких беспилотников и сотрясающие землю взрывы белорусских «Полонезов» и израильских ЛОРА. Это смех победителя.

Вместо того, чтобы прекратить уничтожать генофонд армянского народа, обезумевшие от страха неминуемой расплаты ереванские чинуши, раньше изображавшие из себя бойцовых петухов, сломя голову носятся по всем мировым столицам в поисках поддержки. И нигде ее не находят. Потому что предателей нигде не ценят. Ими просто пользуются. Как туалетной бумагой или презервативом.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»