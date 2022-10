В Кремле явно поспешили, когда устроили так называемые референдумы на оккупированных украинских территориях, а затем на ходу оформили их включение в состав России.

Предполагалось, что украинская армия (ВСУ) остановится и не позволит себе вступать на новоявленную российскую территорию. Посмела и ничего ее не остановило.

Лиман пробыл на аннексированной территории примерно один день, а окружающие его поселки буквально несколько часов. Крышка котла захлопнулась и вырваться из окружения повезло не такому уж большому количеству счастливчиков. Сейчас ВСУ подсчитывает огромные трофеи, среди которых новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы. О финансовой стороне материальных потерь даже не говорим. Потом все подсчитают.

Как и предполагалось, дальнейшее наступление ВСУ развивается в направлении Кременная-Рубежное-Лисичанск, а также Сватово-Старобельск. Кстати именно в последний был перенесен штаб 20-й российской армии, которому пришлось спешно оставить Лиман.

Не успели в Москве прийти в себя после полного разгрома на Донбассе, как неутешительные новости стали приходить с юга.

Как пишет один из крупнейших военных Telegram-каналов России «Два майора», на севере Херсонской области в районе населенного пункта Золотая балка «Подразделения ВС РФ понесли потери. Территория ранее контролируемая нашими передовыми частями на данном участке фронта занята противником». Проблема усугубляется тем, что здесь у россиян отсутствуют резервы. Есть реальная опасность, что под натиском ВСУ им придется вновь покинуть свои позиции, отступая еще дальше на юг.

Военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) сообщает о серьезном прорыве ВСУ на Херсонщине. «На Бериславском направлении противник продолжает продвижение, вклиниваясь в наше расположение. Передовые подразделения противника проникли до окраин села Беляевка. Село Шевченковка — под контролем ВСУ». Взволнованный Гиркин пишет, что глубина прорыва украинских войск уже превысила 7 км, и они останавливаться пока не собираются. С учетом особенностей местности это довольно значительное расстояние.

На данный момент российская армия не в состоянии полноценно оборонять, о наступлении даже не говорим, фронт на Донбассе и на юге. Чем-то придется жертвовать.

По мнению аналитиков американского Institute for the Study of War (ISW) — Института изучения войны, «Поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин уменьшает приоритетность защиты Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины».

«Решение не укреплять уязвимые линии фронта в Купянске или Лимане почти наверняка было решением Путина, а не военного командования. Вероятно, Путин гораздо больше озабочен удерживанием стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем Луганской области».

Как сказано выше, удержать оккупированные территории на юге Украины будет не менее проблематично, чем на Донбассе.

Из отмеченных и других военных событий следуют вполне очевидные выводы.

Во-первых, с 1 октября началось действие американского ленд-лиза. Особенность в том, что еще три месяца действуют другие пакеты безвозмездной помощи. Через две недели снова соберется Ukraine Defense Contact Group — Контактная группа по оказанию помощи Украине (Рамштайн). Как рассказал министр обороны США Ллойд Остин, будут обсуждаться меры дальнейшего увеличения потока оружия и военного оборудования в Украину. Прибывшая в Одессу министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в Одессе анонсировала существенное увеличение военных поставок.

Запад нисколько не испугался повышения ставок Путиным и отвечает дальнейшей поддержкой Украины.

Во-вторых, взвинчивая обстановку российский президент значительно сузил свои возможности для маневра. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Путиным переговоры невозможны и тем самым война завершится только на поле боя. Похоже, что обещание российского президента лидерам Китая и Индии в кратчайшее время додавить Украину неосуществимы. Выводы, которые сделают в Пекине и Дели для Путина будут неутешительными.

В-третьих, если территории присоединили, но как оказывается не могут их защитить, то зачем вообще make unnecessary fuss — создавать ненужное волнение, то есть огород городили.

В-четвертых, из предыдущего многие граждане России сделают свои выводы. Кто мог, убежал в соседние страны, попавшие под мобилизацию, непрерывно пьют и дерутся. Если бы только между собой, но все чаще прикладывают руки и к офицерам, причем с большими звездами на погонах.

Такую армию подготовить к боям невозможно. К тому же не получается ее одеть, вооружить и накормить. Низкие боевые возможности только что мобилизованных уже поняли бойцы ВСУ, взявшие некоторых в плен. Другие просто рассеялись при первых залпах украинской артиллерии.

При этом потери российской армии постоянно растут. Как пишет Telegram-канал «Генерал СВР» со ссылкой на высокопоставленные источники, общие российские потери за 7 месяцев войны уже превысили 86 тысяч убитыми и пропавшими без вести. Из них 62 984 — это личный состав вооруженных сил России, еще 18 246 — это наемники различных российских ЧВК, а 4 821 — силовики Росгвардии. Эти данные примерно соответствуют данным Генерального штаба ВСУ. На 1 октября российская армия потеряла около 60 тыс. человек.

Отмеченное и многое другое вызывает не просто напряжение в российских элитах, но и расшатывает властную вертикаль.

Небезызвестный главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поставил под сомнение непопулярное решение Владимира Путина о введении в России мобилизации. Он предложил отправлять в Украину воевать в рамках мобилизации не гражданское население, а уволенных в запас военнослужащих. «И уж в последнюю очередь мобилизовать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона».

Это прямой выпад не только против министра обороны Сергея Шойгу и других высоких военных начальников, но и против Путина непосредственно.

Второй открыто недовольный — Рамзан Кадыров. В бешенстве после потери российскими войсками Лимана он заявил, что в этом виноват генерал-полковник Александр Лапин, а Генштаб ВС России его покрывает. Хотя Путин вроде бы не назван, но совсем недавно за захват Лимана летом бравый генерал лично от Путина получил звезду Героя России. Намек достаточно прозрачный. Не тех российский президент назначает руководить военными действиями и не тех он награждает.

Нетрудно предположить насколько генералам как в Москве, так и на фронте не понравятся подобные наезды. Явно просматривается тенденция начала поиска виновных в поражениях. Причем ухудшение ситуации на поле боя будет способствовать быстрому обострению этого процесса.

Похоже, что Путин уже не может занимать позицию над схваткой. Ему придется выбрать ту или иную сторону. Проблема в том, что таких сторон становится все больше, так как наряду с военным ухудшается экономическое и финансовое положение. Международная изоляция становится фатальной.

Характерный штрих. Как заявила заместитель главы Пентагона по вопросам политики Саша Бейкер, иранские дроны-камикадзе показали себя на поле боя хуже, чем ожидалось. «Мы видели некоторые свидетельства того, что БПЛА, связанные с Ираном, уже понесли многочисленные потери на поле боя в Украине». Конечно, если сами технологически отсталые, так и партнеры у вас такие же. Кстати, в Украине иранские дроны прозвали «мопедами». Из-за их шума, слышного на десятки километров, и относительно малой скорости. Их научились сбивать десятками и неслучайно использование таких аппаратов значительно сократилось.

Отступление на Донбассе и теперь в Херсонской области будет иметь самые серьезные внутриполитические последствия для Путина и Ко. Возникает вопрос: что праздновали в Москве. То ли непонятное присоединение чужих территорий, то ли успехи ВСУ во время наступления.

Как ни странно покажется, похоже, что второе.