Вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана окончательно решен. Армения и ее сателлиты потеряли контроль над Карабахом и это не только военный, политический, но и стратегический факт.

Вопрос дальнейших преобразований на этой азербайджанской территории приобретает черты технических решений, хотя и имеет определенную гуманитарную составляющую. В любом случае это относится к компетенции соответствующих азербайджанских властей. Мы же рассмотрим большие, можно сказать тектонические изменения геостратегической ситуации не только на Южном Кавказе, но и гораздо дальше. От Молдовы до Ближнего Востока.

Первый и главный вывод состоит в том, что произошло военно-политическое и стратегическое поражение России. По многим параметрам, хотя в Москве продолжают надувать щеки и демонстрировать то, чего давно нет — миротворческий потенциал. Все убедились, что этот изрядно надутый шарик не просто сдулся, а реально лопнул.

Российская миротворческая операция в Карабахе была изначально ограничена во времени, хотя в Москве делали все, чтобы она была продолжена после 2025 года. Теперь на этом поставлен довольно жирный крест. Какое-то время она будет продолжена, но только в силу определенной инерции и для решения ряда технических проблем.

Все убедились, что присутствие российских миротворцев к предотвращению военных действий никакого отношения не имеет. Для Кремля это политический инструмент по созданию управляемого хаоса и нагнетания напряженности на территории миротворческой ответственности.

Как только дело дошло до реальных боевых действий, так пропагандой накрученные миротворцы исчезли, и их пришлось какое-то время искать для доставки гуманитарных грузов. Хоть с этим они как-то справляются.

Выводы сделают не только на Южном Кавказе, но также в Приднестровье и Молдове. В Кишиневе давно требуют вывода так называемых российских миротворцев и теперь у молдавских властей появились дополнительные аргументы. Ни от кого на левом берегу Днестра российские военные не защищают, и даже не будут пытаться в случае реального вооруженного конфликта.

Второй вывод. Россия настолько увязла в войне в Украине, что у нее реально нет сил, чтобы реагировать военным путем на проблемы в сопредельных странах. Тем самым Москва de facto не может претендовать на роль умиротворителя и гасителя конфликтов.

Кстати первое такое поражение Россия потерпела в Казахстане, когда была вынуждена оттуда убраться в январе 2022 года, хотя рассчитывала там закрепиться надолго. Тогда мало кто обратил на это внимание, так как началась война в Украине. Теперь же российская военная и политическая немощь проявилась во всей красе на Южном Кавказе.

Третий вывод. Крайне опасно полагаться в какой-либо форме на политический, экономический и военный патронат России. Даже если он закреплен в двухсторонних и многосторонних договорах, военно-политических союзах и прочих организациях. Москва, не раздумывая кинет своего союзника, если сочтет для себя невыгодным его поддерживать.

Этот очевидный факт, много раз подтвержденный с большим трудом проникает в сознание политических элит постсоветских государств. Этой болезнью болели в Украине после 2005 и 2014 гг. Отдал дань таким представлениям и президент Владимир Зеленский, когда в первый период своей каденции пытался как-то договориться с Россией.

Есть еще одно, в какой-то мере субъективное обстоятельство. В Москве признают только того руководителя сопредельной страны, какого они поставят либо сами, либо он станет по договоренности с Кремлем.

Отсюда патологическое неприятие всех президентов Украины после Януковича, хотя и к нему у Москвы были вопросы, но с ним как-то смирились, Михаила Саакашвили в Грузии и Никола Пашиняна в Армении. И к азербайджанским президентам в Белокаменной тоже не испытывали особого расположения, но деваться просто было некуда. И это тоже некоторая иллюстрация бессилия в частности Путина.

Этот фактор, наряду с уже отмеченными, определял отношение России к восстановлению Азербайджаном своей территориальной целостности. В Москве очень надеются, что военное поражение приведет к смене власти в Армении и удалению Пашиняна. Дело не в нем персонально, в Ереване должны править только те, кого Кремль назначит. Конкретные фамилии не имеют особого значения.

Четвертый вывод. В Армении поняли, что от опоры на Россию одни неприятности и теперь с большим опозданием начинают менять политический курс. В том числе и в виде признания необходимости не декларативного, а реального отказа от Карабаха. Это существенно облегчит взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана и установления нормальных взаимных отношений. Об этом неоднократно говорил, в том числе и автору этих строк, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

С другой стороны признание политических и территориальных реальностей облегчит приближение Армении к другим геополитическим центрам и дистанцирование от России.

Пятый вывод. Ослабление позиций России на Южном Кавказе неизбежно отразится на ее положении на Ближнем Востоке и регионе Персидского залива. Не только в Сирии, но там в первую очередь.

Арабский мир очень уважает силу. Тем более, что Москва долгое время такой себя позиционировала, рассказывая о своей военной мощи. И вдруг неудачная война в Украине и показательное фиаско на Южном Кавказе. Есть о чем задуматься не только в столицах арабских стран, но также и в Тегеране.

Иран в последнее время настойчиво давал понять, что он на стороне Армении и даже намекал на какие-то военные действия в ее защиту. И вот теперь в иранской столице воинственный пыл несколько угас. Заводиться с победителем в однодневном blitzkrieg’е как-то не очень улыбается.

Тем более, что надежды на хоть какую-то помощь России теперь развеялись как утренний туман под солнечными лучами. Если вот так поступили с Арменией, то Ирану вообще рассчитывать не на что. Дальше вообще закрадывается, мысль о том стоит ли вообще входить в достаточно близкие отношения с Россией. Конечно, торговля с ней в определенной мере выгодна. Есть надежда, по нашему мнению призрачная, получить какое-то оружие и военные технологии.

С другой стороны, оружие по факту так себе, война в Украине показала, что оно сильно уступает западным образцам. Да и какими технологиями обладает Россия, на которую наложены санкции и она вынуждена контрабандой завозить микросхемы и другие комплектующие, по стоимости в 3-5, а иногда и в 10 раз дороже реальной. У Ирана такие же проблемы и история с беспилотниками Shahed 131, 136 наглядно продемонстрировала их отсталость от западных и украинских образцов этого оружия.

Явное ослабление России ставит режим аятолл в очень неприятное положение. С Турцией проблемы, с Азербайджаном тоже, а Китай далеко и точно воевать за Иран не будет. Конечно, как красная тряпка на аятолл действуют взаимовыгодные отношения Баку и Иерусалима, в частности, в военно-технической сфере, но с этим сделать ничего нельзя. Вот и получается, что поддержка Армении никакого profit’а не сулит.

Самое время аятоллам решить две взаимосвязанные задачи.

Первая. Найти способ заменить Россию в Сирии. По мере отступления российской армии на юге Запорожской области и вокруг Бахмута возможности России в помощи режиму Асада будут уменьшаться. Уже наблюдается увеличение деятельности сирийской оппозиции и это ставит перед Тегераном очень сложные задачи.

Вторая. Армения уходит на Запад, у Азербайджана столь тесная связка с Турцией, что ее не разорвать. В Грузии власть пока лояльна России, но кто поручится, что так будет и дальше. В Тбилиси прекрасно понимают как развивается ситуация на Южном Кавказе и далее. Так что Ирану срочно нужно найти modus vivendi со своими южнокавказскими соседями, с Азербайджаном в первую очередь. Иначе его влияние в регионе быстро опустится до нуля, если не сказать больше.

Остается открытым вопрос о том, сделают ли иранские власти правильные выводы из создавшегося положения. Некоторый скепсис по этому поводу остается.

Наконец, позиция Запада. Она остается пока неопределенной. Понятно, что прямо вмешиваться в конфликт, тем более, когда он завершен, никто не будет. Если Ереван действительно начнет движение в западном направлении не на словах, а на деле, то определенную поддержку ему окажут. Вытеснение России из региона Западу выгодно, но определенная дистанция будет сохраняться. Тем более, что нет полной уверенности в прочности и стойкости нынешней армянской власти и возможности Пашиняна руководить страной. Российская агентура там достаточно влиятельна и может попытаться тем или иным способом свергнуть нынешнюю власть.

Ослабление России на Южном Кавказе, безусловно, отразится на ее положении в Центральной Азии. Деградация московского режима начинается с неудачной войны с Украиной и теперь набирает скорости по всей периферии российских границ.

Предупреждает же английская пословица look before you leap — смотри, прежде чем прыгать. Путин не внял народной мудрости, вот и потерял Южный Кавказ. Далее так и будет в очень многих местах.