Правительство Британии не разрешит Шотландии провести новый референдум

Накануне были оглашены результаты выборов в парламент Шотландии, на которых Шотландская национальная партия (SNP) сохранила большинство мест в региональном законодательном собрании. Лидер националистов, первый министр Шотландии Никола Стерджен, выступая после публикации результатов голосования, заявила, что она по-прежнему намерена добиваться проведения повторного референдума о независимости. Поддержать SNP могут депутаты от партии «зеленых», которые также выступают за суверенитет региона. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей, а премьер Борис Джонсон уже несколько раз говорил, что такая санкция выдана не будет.

«Нет, мы не собираемся этим заниматься. Начало спекуляций относительно каких-либо законодательных мер или судебных исков является попыткой отвлечь внимание (от насущных проблем). Я не заинтересован идти этим тупиковым путем», — сказал Гоув в интервью телеканалу Sky News .(РИА Новости)