Потребительский рынок Азербайджана сократился на 5%

Потребительский рынок в Азербайджане сократился на 5%

В январе-мае этого года объем проданных товаров и услуг на потребительском рынке Азербайджана составил 17,8 млрд манатов, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичиным периодом 2019 года, сообщает со ссылкой на Государственной комитет статистики.

Отмечается, что объем продукции и услуг, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, по сравнению с первым кварталом 2019 года снизился на 5% и составил 17,1млрд манатов, из которых 47,5% сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

За отчетный период один потребитель потратил в среднем на рынке 356,9манатов в месяц или на 11,4 маната в номинальном выражении меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

| 2020-06-13T14:20:32+04:00 13 июня 2020, 15:43|12345 (Пока оценок нет)
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