Посольство России готовится к эвакуации россиян из Уханя в связи с пневмонией

Посольство РФ в КНР занимается подготовкой к эвакуации россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Сейчас дипломаты формируют список сограждан, которые хотят в срочном порядке покинуть территорию провинции, cообщается на сайте дипмиссии.

В регионе эвакуации в настоящее время находится 341 россиянин, из них 300 человек — в Ухане. Связь установлена с 186 соотечественниками.

Отмечается, что среди выявленных в Китае пациентов с новым типом коронавируса российских граждан нет.Ранее в субботу сообщалось, что РФ начала эвакуацию своих граждан из КНР из-за эпидемии в этой стране коронавируса. По последним данным, в Китае от коронавируса погибли почти 260 человек (aif.ru).