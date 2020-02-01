Посольство России готовится к эвакуации россиян из Уханя в связи с пневмонией

Посольство РФ в КНР занимается подготовкой к эвакуации россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Сейчас дипломаты формируют список сограждан, которые хотят в срочном порядке покинуть территорию провинции, cообщается на сайте дипмиссии.

В регионе эвакуации в настоящее время находится 341 россиянин, из них 300 человек — в Ухане. Связь установлена с 186 соотечественниками.
Отмечается, что среди выявленных в Китае пациентов с новым типом коронавируса российских граждан нет.Ранее в субботу сообщалось, что РФ начала эвакуацию своих граждан из КНР из-за эпидемии в этой стране коронавируса. По последним данным, в Китае от коронавируса погибли почти 260 человек (aif.ru).

| 2020-02-01T13:45:41+00:00 1 февраля 2020, 13:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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