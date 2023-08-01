Главной задачей для РФ проведения второго саммита «Россия – Африка», который прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге с участием 16 глав государств Черного континента, было показать миру, что объявленный прогрессивным человечеством агрессором и преступником российский диктатор Владимир Путин отнюдь не является изгоем во всем мире и все еще рукопожатен, причем на целом африканском континенте.

Рассмотрим все цели, которые ставила перед собой Россия и насколько результативным оказался саммит. Итак:

Цели и задачи России:

— показать, что мировой изоляции России в результате агрессии против Украины не получилось, что сам российский лидер, несмотря на выданный Гаагским судом ордер на его арест, остается субъектом мировой политики;

— создание альтернативной Западу коалиции стран, готовых признавать Россию, а главным образом ее лидера в качестве партнера или союзника;

— застолбить голоса африканских стран на международных площадках, в частности в ООН (тут следует учитывать, что 53 африканских государства являются членами Движения Неприсоединения – по факту нейтральными относительно российско-украинской войны).

Российская пропагандистская пресса изо всех сил пыталась убедить, прежде всего свое население, что Россия не изгой и все еще имеет международное влияние, несмотря на все происки западного мира, что лидеры ключевых государств приехали в Санкт-Петербург, несмотря на оказываемое на них Западом давление.

Но…

Кто приехал?

На саммит приехали лидеры только 16 (Египет, Сенегал, ЮАР, Эритрея, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, ЦАР, Уганда, Бурунди, Конго, Мозамбик, Камерун, Гвинея-Биссау, Коморские острова и Ливия) из 54 африканских стран: 10 стран отправили в Россию премьер-министров, остальные были представлены вице-премьерами, министрами или послами. Пять стран от участия в саммите вообще отказались. Как пишет «Настоящее время», за представителями некоторых стран Россия даже отправила собственные самолеты. Напомним, что на первом саммите «Россия – Африка» в 2019 году в Сочи 45 стран были представлены президентами и премьер-министрами, и ни одна из стран не отказалась от приглашения.

За чем приехали в страну-изгой африканцы?

— Главной задачей многих африканских стран было добиться от Путина возобновления «зерновой сделки»;

— Укрепить связи в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) – в основном речь о закупке оружия и налаживании производства на своих территориях, о чем сказал сам Путин. Хотя после начала войны в Украине многие из них убедились еще раз в предпочтительности западного оружия.

Что предложил Африке Путин?

— Путин обещал прощение предоставленных СССР долгов размером в 20 млрд долларов;

— продовольственную безопасность — Путин заявил о готовности России в ближайшие 3-4 месяца «безвозмездно» поставить по 25-50 тысяч тонн зерна шести странам – Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Эритрее, хотя это в совокупности всего лишь примерно $40-80 млн (если говорить о пшенице и исходить из текущей цены бушеля в $7,25 на Чикагской бирже). Или 0,5-1% от совокупного российского экспорта в остальные страны Африки ($7,8 млрд). Но президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва отверг бесплатное зерно Путина, несмотря на подаренный ему Путиным президентский вертолет, а президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса призвал Путина вернуться к «зерновой сделке», заявив – «Мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то «дары»;

— наращивание торговых и инвестиционных потоков промышленной кооперации.

Что получила Африка?

— Африка получила прощение советских долгов в размере 20 млрд долларов;

— получила возможность торговать с Западом относительно своей лояльности к России и выторговывать наиболее выгодные для себя условия как в политических, так и экономических вопросах, включая торговлю оружием.

Чтобы оценить перспективы второго саммита Россия–Африка, вспомним первый саммит, состоявшийся в 2019 году, когда прозвучало обещание увеличения товарооборота между РФ и африканским континентом за пять лет в два раза — с 20 до $40 миллиардов. Хотя срок еще не вышел, но и товарооборот не показывает рост, особенно в сравнении с другими странами, и даже наоборот, упал. Так, в 2020 году Африка экспортировала в Россию товаров на сумму всего $1,4 млрд, что составляло 0,4% от общего объема экспортной торговли континента. Импорт африканских стран из России в 2020 году составил $8,5 млрд — 1,7% от общего объема импортной торговли. И вообще, с 2016 по 2020 год на долю России приходилось всего 2–3% международной торговли товарами Африки. Для сравнения: Китай обеспечивает почти 20% африканской внешней торговли.

Российские инвестиции составляют около 1% от их общей суммы. На саммите не прозвучали конкретные предложения ни по новым контрактам, ни по новым направлениям экономического сотрудничества, не было и привлекательных предложений в области российских высоких технологий, в развитии IT, телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры, да России, самой находящейся в абсолютной зависимости от Китая и Запада в этой сфере, и нечего предложить Африке.

В итоге, как оказалось, России нечего предложить Африке — плохая игра при хорошей мине. Исходя из состава делегаций, представленных на саммите, можно определенно констатировать, что не изолированной Россию не назовешь – приехала лишь треть африканских лидеров, две трети, даже с учетом членства их стран в Движении Неприсоединения, не захотели быть с Путиным на одной политической площадке. То есть, саммит по большому счету не удался. Путин из G7 и G20 плавно перекатился в объятия «глобального юга», который особенного восторга по этому поводу и не показывает.

Но еще более удручающим для авторитета российского лидера было появление на полях саммита ранее объявленного Путиным предателем и преступником главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который демонстративно фотографировался с представителем ЦАР. Кстати, у многих из африканских лидеров он в большом почете, и теперь даже в большем, чем Путин. И западную прессу больше занимал не сам афропитер, а Пригожин в Питере.