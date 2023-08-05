В Саудовской Аравии состоится встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в Копенгагене в июне.

На встрече будет обсуждаться формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, которое состоялось в Ивано-Франковске, что для реализации формулы мира украинская сторона использует трехфазную структуру.

Первая фаза — это встречи с послами, аккредитованными в Украине, которые посвящены подробному рассмотрению каждого из пунктов формулы.

Вторая — Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности с целью поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана.

Третьим этапом согласования формулы мира, по словам Ермака, станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

Представляется, что от встречи в датской столице, до очередной в саудовском городе Джидде произошел целый ряд событий, которые существенно изменили расстановку сил и позиций государств на мировой арене.

Среди них мы отметим три по нарастающей важности.

Первое. Удар дронами по центру Москвы. Неважно, что непосредственный военный эффект не слишком велик. Тем не менее, он есть. Вопрос защиты московского неба стоит очень остро. Не только для непосредственной защиты зданий и инфраструктурных объектов, но и для экономики. Кстати, уже отмечена переброска систем ПВО с фронта к российской столице. Это на руку украинской авиации и имеет прямой военный эффект.

Обратим внимание, что из-за ударов на несколько часов была прервана работа московских аэропортов. За этим последовал отказ авиакомпании «Туркменистан» от полетов в российскую столицу. Ее самолеты будут летать только в Казань.

Если и дальше так пойдет, то важнейший российский авиационный хаб перестанет функционировать, а на него завязана фактически вся гражданская авиация. Крайне негативные последствия очевидны, а о масштабировании ударов по российской столице открыто говорят очень многие.

Второе. Китай демонстрирует изменение своей позиции. Непосредственно это пока выразилось в том, что с 1 сентября прекращается экспорт китайских беспилотников. И если Украина может их относительно легко заменить европейскими, американскими, турецкими, то у России останутся только иранские. Для Москвы китайское решение оказалось не просто неожиданным, а крайне болезненным, хотя открыто об этом не говорят.

Третье. Выход России из зерновой сделки был предпринят Путиным при негативном отношении Турции и Китая. Пекин еще до этого настаивал на продолжении сделки, так как является крупным покупателем украинского зерна. Заявление китайского МИД было сформулировано, как обычно весьма обтекаемо, но в китайской столице были очень раздосадованы.

Результатом стал определенный политический поворот Пекина, и он имеет непосредственное отношение к встрече в Джидде.

С начала российского вторжения страны так называемого глобального Юга заняли нейтральную, а часто и пророссийскую позицию. Не столько из-за желания сохранить отношения с Россией, хотя из-за этого тоже, но больше от своего антиамериканизма или антизападничества. При этом у каждой страны были свои резоны так поступать.

В более общем виде конфликт представлялся региональным где-то на границе Европы и поначалу никак не сказывался на международном положении. Мало ли какие конфликты происходят в мире.

Второе обстоятельство. Многие даже на Западе, а в других регионах тем более, предполагали, что так называемая вторая армия в мире быстро завершит маленькую победоносную войну и все вернется в довоенный период.

Так продолжалось до второй половины прошлого года, когда стало очевидно, что война, во-первых, затягивается, во-вторых, так называемая вторая армия в мире таковой не является и отсюда следуют далеко идущие выводы по военно-политической расстановке в мире. И, в-третьих, война стала оказывать все более усиливающееся негативное воздействие на мировую экономику и торговлю. Мир еще не успел восстановиться после ковида, а тут новые уже рукотворные проблемы.

Есть еще одно очень важное обстоятельство. Российский ревизионизм всеми признанных границ на основе каких-то исторических мифов грозит породить полное игнорирование сложившегося и всеми признанного порядка с доминированием права сильного. Причем последний может быть и не таким сильным, но наглым и не знающим никаких берегов в своих международных амбициях.

Выход России из зерновой сделки разозлил Турцию, которая считала себя ее гарантом, и в целом многие страны, импортирующие продовольствие. среди них арабские государства в первую очередь.

Чего добилась Россия, затруднив украинский экспорт зерна, а также другой продовольственной продукции. Практически ничего, кроме одного. Цены на зерно подскочили на 15-20%, и нет гарантий против их дальнейшего роста.

Для многих стран и арабских в их числе такой рост цен совершенно неприемлем. Неслучайно на встрече Россия-Африка об этом говорили президенты многих стран от Египта до Южно-Африканской республики.

С чего началась так называемая арабская весна? С роста цен на хлеб и другие сопряженные продукты питания. Нет сомнений, что руководители Египта, монархий Персидского залива, арабских и мусульманских стран ни в коем случае не хотят повторения подобных событий.

Уже самым нейтральным совершенно очевидно, кто является зачинщиком таких событий на мировом продовольственном рынке, и по чьей вине зерно становится все более дорогим.

Складывающуюся позицию арабских государств выразил премьер-министр Катара Ахмад Наваф Аль-Ахмад Аль-Сабах, который заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что его страна, как и другие в Персидском заливе неизменно поддерживает территориальную целостность Украины. Тем самым арабский мир отвергает притязания Путина на части украинских территорий.

Неудивительно, что Саудовская Аравия постаралась возглавить процесс изменения политического подхода к войне в Украине.

Эр-Риад спешит стать в ряд государств, занимающих все более серьезное положение не только в региональном разрезе, а в общемировом. Примерно тем же самым озабочена Турция. Анкара крайне раздосадована поведением Москвы. Президент Эрдоган серьезно нарастил свой мировой вес, когда добился, в частности, зерновой сделки. Его роль возможного посредника была достаточно велика, а тут Путин одним махом ее обнулил. Такого не прощают, и Турция сделала соответствующие выводы.

Встреча в Джидде с участием Украины, но без России имеет следующие цели.

Первая. Обсудить и даже понять украинскую формулу мира. Это очень важно, так как, к сожалению, очень многие политики имеют весьма смутные представления о характере конфликта, и почему Украина категорически отвергает какие-либо территориальные уступки ради сохранения лица Путина.

Вторая. Согласовать, насколько возможно, позицию стран, остающихся пока нейтральными в отношении войны в Украине. Для этого Эрдоган встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Третья. Тот факт, что встреча произойдет в Саудовской Аравии, может подвигнуть Пекин принять в ней участие. Если же это не произойдет, то в любом случае саудиты получат в той или иной степени китайское одобрение. Как уже было отмечено Пекин не прощает такого хамского пренебрежения своими пожеланиями, которое допустил Путин.

Четвертая, но представляется, что самая главная. Арабский мир предупреждает начальника государства российского, что у него есть последний шанс закончить войну в Украине. Если он этого не сделает, то у Саудовской Аравии и других арабских государств есть достаточно действенных рычагов, чтобы заставить его сделать это. И углеводородный среди них достаточно весомый, но не единственный. Тем более, что опыт в этом отношении имеется и его результаты отнюдь не в пользу Москвы.

Есть все основания полагать, что в Кремле навряд ли прислушаются к подобным предупреждениям. Путин bit the bit, то есть закусил удила и остановиться не может.

Ему и России в целом это будет очень дорого стоить. И каждый день промедления цену только увеличивает.