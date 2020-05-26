После пандемии роботы сместят людей

После пандемии коронавируса роботы станут осваивать человеческие профессии, требующие активных контактов с другими людьми. Об этом сообщает Reuters.

Передача роботам некоторых профессий позволит людям более эффективно соблюдать социальную дистанцию.

Для этого в одной из кофеен в Южной Корее появился робот-бариста. Он способен варить около 60 разновидностей кофе и самостоятельно обслуживать клиентов в зале.

Человеческое вмешательство почти не требуется. В кофейне может работать всего лишь один человек, обеспечивающий чистоту в помещении и пополняющий ингредиенты.

В Сингапуре робот от компании Boston Dynamics выполняет функции полицейского: он ходит по парку и напоминает отдыхающим о правилах поведения в условиях пандемии.

Японский человекоподобный робот Pepper работает в отеле, переоборудованном для размещения пациентов с коронавирусом. Он общается с больными, чтобы избавить их от чувства одиночества. В его функции также входит уборка и дезинфекция помещений.