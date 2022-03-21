Военный конфликт между Россией и Украиной отразился не только на них, но и на многих других странах. На Азербайджане происходящее также не может не сказаться, ведь в России проживает немало наших соотечественников. И в Украине работающих и учащихся азербайджанцев немало. Сейчас они покидают эту страну в связи с опасной обстановкой.

Есть еще один момент: едут к нам и граждане Украины. Что касается россиян, то несколько тысяч граждан этой страны после введения Западом экономических санкций в отношении России устремились в государства, в которые им не нужна виза, в частности на Южный Кавказ – Грузию и Армению. Азербайджан эта волна пока не затронула, но ситуация может измениться. Так, что происходит сейчас, и как может поменяться миграционная картина в нашей стране?

Председатель Общественного совета при Государственном миграционном центре (ГМС), руководитель Евразийской платформы миграционных инициатив Азер Аллахверанов подчеркнул, что так или иначе, события в России и Украине на ней скажутся. Начиная с 24 февраля, когда начался военный конфликт между этими странами, наши граждане начали эвакуироваться в основном из восточной части Украины, где шли военные действия. Восточные границы Украины считались опасными для эвакуации, население оттуда эвакуировалось в направлении западной части страны и далее в Молдову, Румынию, Венгрию, Польшу. Граждане Азербайджана, проживавшие на территории Украины, используя этот маршрут, начали покидать Украину и возвращаться в нашу страну посредством чартерных рейсов, которые организовывало правительство Азербайджана.

«С 24 февраля по сегодняшний день более 10 тысяч человек прибыло в республику из Украины. Среди них порядка 3 тысяч человек – граждане Украины, которые могут находиться в Азербайджане в течение 90 дней, встав на миграционный учет. Небольшой процент от этого числа обратился в Государственную миграционную службу за получением статуса лица, ищущего убежище. Наше законодательство позволяет предоставить территориальное убежище на 90 дней, а если военный конфликт в Украине продолжится, прибывшие могут обратиться в соответствующие структуры за получением разрешения на временное проживание. Учитывая обстоятельства, им может быть предоставлено разрешение на временное проживание по облегченной процедуре», – сказал Аллахверанов #.

Это один сегмент миграционной картины. Второй связан непосредственно с Россией, так как некоторые граждане этой страны покидают ее из-за экономических санкций и других факторов.

«В СМИ Грузии проходила информация о том, что более 30 тысяч граждан России прибыло на территорию этой страны. Но между Грузией и Россией было авиасообщение и другие маршруты, в частности, из России уезжали в Турцию, а оттуда в Грузию. Что касается Азербайджана, то авиасообщение между Россией и Азербайджаном было приостановлено, но ожидается, что с 21 марта его восстановят. Так как не было авиасообщения, а сухопутные границы закрыты, наплыва россиян и наших граждан, находящихся в РФ, не наблюдалось. Но после 21 марта ситуация может измениться», – считает эксперт.

По его словам, происходящее отрицательно скажется на динамике миграционных обменов между Россией и Азербайджаном. В виду сложившихся обстоятельств миграционный поток будет в одностороннем порядке – из России в Азербайджан. В России уже наблюдается определенная напряженность на рынке труда, много людей осталось там без работы из-за экономических санкций. Это, как говорит Аллахверанов, приведет к выталкиванию трудовых мигрантов с российского рынка труда. Если трудовые мигранты занимали те позиции на рынке труда, на которые неохотно шло местное население, в том числе в сфере коммунальных услуг, то сейчас ожидается, что оставшиеся без работы граждане России будут претендовать и на эти позиции. Частично ожидается, что в сфере торговли также будет задействовано больше граждан России, что скажется на сокращении доли трудовых мигрантов и в этой сфере. Такая же ситуация будет в строительном секторе и в других отраслях экономики России. Это приведет к уменьшению числа наших трудовых мигрантов на территории России и, в общем, к снижению числа наших соотечественников в РФ.

«Есть много сопутствующих факторов, которые влияют на общую миграционную картину в России. Так, немало нововведений в миграционном законодательстве, которые становятся определяющими в решении трудовых мигрантов оставаться в РФ или вернуться на Родину. Вообще, сейчас все быстро меняется, в том числе в миграционной сфере. Нам нужно постоянно мониторить ситуацию», – подытожил эксперт.