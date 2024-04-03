Посол Израиля в Варшаве Яков Ливне будет вызван в МИД Польши в связи с гибелью польского волонтера в секторе Газа. Об этом сообщил агентству PAP заместитель главы польского МИД Анджей Шейна.

«Я пригласил господина посла. <…> Хочу поговорить с господином послом о новой ситуации в польско-израильских отношениях, а также о моральной, политической и финансовой ответственности за инцидент, который недавно произошел в секторе Газа», — отметил Шейна.

По данным PAP, вызов Ливне в польский МИД запланирован на 5 апреля.