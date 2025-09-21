Португалия официально признала палестинское государство. Соответствующее заявление сделал поздним вечером в воскресенье, 21 сентября, министр иностранных дел страны Паулу Ранжел. «Португалия выступает за решение, подразумевающее создание двух государств, как единственный путь к справедливому и долгосрочному миру (в палестино-израильском конфликте)», — подчеркнул он.

При этом Ранжел подчеркнул приверженность Португалии позиции, заключающейся в признании права израильского государства на существование. Кроме того, он указал на «особую дружбу между португальским и израильским народами» и отметил, что Лиссабон осуждает «ужасные теракты 7 октября», совершенные террористической организацией ХАМАС.

В то же время дипломат выступил с требованием немедленно освободить остающихся в руках исламистских боевиков израильских заложников и передать тела погибших заложников их родным и повторил призыв бороться с любыми проявлениями антисемитизма.

Ранее в тот же день о признании палестинского государства объявили Канада, Австралия и Великобритания. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер особо подчеркнул, что решение, подразумевающее создание двух государств, «не является наградой для ХАМАС, потому что оно означает, что у ХАМАС не может быть никакого будущего, никакой роли в правительстве, никакой роли в сфере безопасности». Аналогично высказались и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и глава канадского правительства Марк Карни.

Еще несколько западных стран, в том числе Франция, Бельгия, Мальта, Люксембург ранее также сообщили, что намерены признать палестинское государство во время ежегодной сессии Генассамблеи ООН. (DW)