Порой лучше промолчать

Исторического поражения на своем поле от сборной Люксембурга, в котором проживает почти столько же населения, как и в Гяндже, прекрасному в прошлом футболисту, а ныне члену исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Казбеку Туаеву, оказалось мало. Он решил усугубить ситуацию, выставив себя и АФФА в очень дурном свете.

Туаев раскритиковал работу комментатора «Матч ТВ» Эльвина Керимова на игре Азербайджан- Люксембург (1:2). Практически все сказанное им — примитивная подмена понятий. Начнем с того, что Туаев, от имени Союза футбольных ветеранов Азербайджана, обратился к российскому футбольному телеканалу «Матч ТВ» в связи с непрофессиональным и предвзятым комментарием лжепатриота и просто лжеца Эльвина Керимова, который позволил себе некорректную и неграмотную критику в адрес президента АФФА Ровнага Абдуллаева и руководства ассоциации. «Мы требуем впредь не допускать этого человека комментировать матчи с участием азербайджанских команд»,- возмущен Казбек-муаллим.

Нет, требовать кто угодно и чего угодно может хоть до посинения. Но, непонятно, почему Туаев решил выступить в роли главы пресс-службы АФФА? Это ведь человек, занимающий этот пост, а не член Исполкома АФФА, должен был жечь глаголом. При этом, важно было бы понимать, что нет у «Матч ТВ» каких-то обязательств перед АФФА и лично Казбек-муаллимом. Хотя бы потому, что канал этот российский, а не азербайджанский. Плюс, назначают там коментаторов исходя из их профессиональных качеств, а не по чьему-то желанию.

Идем далее. Оскорблять человека, называя его лжецом, это вообще статья УК. Надеюсь, что в АФФА кто-то отрезвит Туаева, объяснив ему очевидное. Да и кто ему дал право самолично вешать на кого-то ярлык лжепатриота? Неужели руководство АФФА?

Если да, то зря. Казбек-муаллим их, кстати, считает прекрасными организаторами и специалистами. Тоже не проблема. Туаев лично может считать Р.Абдуллаева прославленным в прошлом футболистом, а Э.Мамедова негласным руководителем ФИФА. Истина от этого не пострадает. Это не ее, а оратора, проблемы.

«У нас великолепно организован чемпионат Азербайджана, а также детский футбол. Наши клубы достойно представляют нашу страну в еврокубках, в частности, «Карабах». Последние годы они регулярно участвуют в групповых стадиях еврокубков и являются одной из лучших команд постсоветского пространства. Прекрасно работают футбольные академии, неизменно пополняющие игроками команды нашей страны. АФФА единственная национальная ассоциация, которая выдает пенсии ветеранам, да и в целом всячески поддерживает их. В условиях тяжелой пандемии ветеранам оказывают непосредственную помощь, за что им огромное спасибо от ветеранов», – заявил Туаев.

Тем временем, известный тренер Надир Гасымов уже обвинил Э.Мамедова в невыполненных обещаниях. «Несколько месяцев назад прошла конференция Союза футбольных ветеранов Азербайджана, который возглавляет Огтай Абдуллаев. Тогда же на встрече присутствовал исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов. Насколько я понимаю, сегодня всю работу в АФФА выполняет Эльхан Мамедов. На той встрече Эльхан пообещал поднять вопрос о трудоустройстве ветеранов в клубы. Но проблема остается прежней»,- указал он.

А Самедага Шихларов, ветеран футбольного клуба «Нефтчи», член правления профсоюза AFFA, сказал rekord.az: «Против какой сборной мы можем сегодня сыграть? Не против какой. За последние годы уровень нашего футбола упал еще ниже. Что мы можем получить от чемпионата Баку с 8 командами? Ничего. В школьном первенстве не играют с 8 командами. Но мы хотим тренировать игроков с 8 командами и занять место в Европе. Невозможно. В соседней Грузии 4 лиги. Сколько у нас лиг? Кто ими занимается? Это невозможно. Они выбросили отечественный футбол в мусорное ведро».

Жду теперь, объявит ли К.Туаев лжепатриотами и лжецами Н.Гасымова и С.Шихларова? А еще хочу понять, кто дал ему право делать заявление от имени всех футбольных ветеранов, по сути подменяя собой еще и Огтая Абдуллаева? В общем, вопросов накопилось много. А тем временем, Э.Керимов уж ответил Казбеку-муаллиму.

Комментатор подробно написал о неудачах сборной Азербайджана. «Поясню, что я имел в виду. В январе этого года Ровнаг Абдуллаев был переизбран на четвёртый срок. С 2008 года он управляет футболом в Азербайджане. При нём сборная по три раза участвовала в отборе на ЧМ и ЧЕ. Провела 58 официальных матчей, одержала 8 побед (над Лихтенштейном, Казахстаном, Турцией, Северной Ирландией, Мальтой, Сан-Марино (дважды) и Норвегией), 14 раз играла вничью и 36 раз своим соперникам уступала. Общая разница мячей за 12 лет — 44-106. В последнем отборе к Евро-2020 сборная Азербайджана и вовсе обошлась без побед. Итог: 6 отборочных циклов — пять пятых мест и одно четвертое. А, забыл про Лигу наций. В прошлом розыгрыше была отличная возможность попасть на отчасти домашний Евро. Но в дивизионе D сборная не смогла дважды обыграть Мальту и отстала на 5 очков от Косово. Во втором розыгрыше Лиги наций сборная стартовала ещё бодрее — с домашнего поражения от Люксембурга», — написал он.

Что тут не так? В чем солгал Э.Керимов? Риторические вопросы. Комментатор, кстати, ответил и на оскорбления в свой адрес со стороны Туаева, который назвал его лжепатриотом: «По поводу оскорблений в мой адрес. В моём понимании, лжепатриотизм — это когда ты замалчиваешь проблемы, которые есть в твоей стране. В данном случае в качестве лжепатриота выступает легендарный в прошлом футболист и тренер. Жаль».

И это тоже правда. Только К.Туаеву, который сейчас пытается доказывать, что молоко черное, этого признавать не с руки. Как минимум до того времени, пока не сменится все руководство АФФА. Не удивлюсь, если тогда начнутся расследования, выявятся очень скандальные факты. И Казбек Туаев станет «внезапно прозревшим». В Азербайджане такое часто бывает…

P.S. Критика возымела действие. Сборная Азербайджана вышла победителем в выездном матче со сборной Кипра с минимальным счетом 1:0.