Наблюдая за выступлением женской сборной Азербайджана по волейболу на чемпионате Европы, болельщики со стажем, наверное, с ностальгией вспоминают минувшие дни, когда на старте турнира любого ранга на уровне клубов и сборных строились самые радужные планы. Времена теперь не те. Три матча в группе – три поражения. И все с «сухим счётом». Поочерёдно с нашей командой под «ноль» разобрались сборные Бельгии, Боснии и Герцеговины, и России. Теперь шансов попасть в плей-офф, учитывая, что нас ждёт ещё игра с явным фаворитом – Сербией, практически нет. Почему наш женский волейбол так стремительно катится под откос? Как остановить это падение?

Традиции женского волейбола Азербайджана уходят своими корнями в далёкие 50-ые годы минувшего века. Но возрождение этого вида спорта после распада СССР связано с именем Фаига Гараева, вернувшегося в середине 90-х из Турции. Его примеру последовали и ведущие спортсменки. Уже на чемпионате мира в 1994 году наши волейболистки стали 9-ми – результат, заслуживающий уважения. А первый крупный успех пришёл в 2002 году, когда «Азеррейл», — фактически сборная страны, — выиграла Кубок Топ-команд. После этого Азербайджан смог несколько раз на континентальном уровне стать четвёртым – в последний раз в 2017 году на чемпионате Европы у нас в стране.

Увы, теперь о достижениях такого уровня можно только мечтать. А винить в провале на ЧЕ игроков и тренерский штаб просто язык не поворачивается. Разве можно рассчитывать на мало-мальски приемлемый результат на международной арене, если в стране нет регулярного чемпионата? За неделю до старта первенства континента первый вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаик Гараев провел встречу с журналистами, где заявил, что на сегодняшний день в Азербайджане функционируют лишь мужской клуб «Муров» и женский «Азеррейл», финансируемые федерацией. И именно тогда, в принципе, ещё до начала Евро-2021 Ф.Гараев объяснил причину нынешнего фиаско волейбольной сборной страны одной фразой – «как развивать азербайджанский волейбол, если нет клубов». И этим сказано всё. Если не будут приняты кардинальные меры, падение этого вида спорта в глубокую пропасть забвения и горьких поражений продолжится. Да, можно ещё некоторое время благодаря опыту Ф.Гараева, чисто по инерции выступать на различных международных турнирах, проигрывать и на что-то надеяться. Но только без возрождения волейбола на местах, пестования достойной смены и проведения регулярного чемпионата страны это продолжится недолго. А жаль. Вся история развития этого вида спорта в стране наглядно доказывает, что в различные периоды в Азербайджане появлялись звёзды мирового уровня, достойно представлявшие отечественный волейбол. Достаточно вспомнить Инну Рыскаль, Веру Лантратову, Аллу Гасанову, Елену Шабовта, сестёр Пархоменко, Валерию Коротенко. И кто знает, сколько талантов сегодня ждут своего часа. Ждут, но дождутся ли?..