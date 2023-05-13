Довольно неприятные сводки с украинского фронта могут стать мощным катализатором для усиления упадочнических и панических настроений в российском обществе. И никакая агитмашина Кремля, надрывные, полные лжи призывы штатных пропагандистов не в силах скрыть истинное положение дел на поле боя.

А беспокоиться российским властям и их прирученным «экспертам» есть от чего. О бедственной ситуации говорят не украинские «нацисты» и даже не западные «враги свободной России», а один из самых ярых сторонников войны в Украине. Речь идет об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине.

Именно его головорезы отличаются особой жестокостью в Украине, не гнушаясь ничем. Лишь бы платили. Но с недавних пор Пригожин словно разочаровался в командовании «второй армии мира». С каждым разом его прогнозы становятся мрачнее для российской армии, а уклон от линии Кремля и партии – все явственнее.

К примеру, в марте этого года, вопреки кремлевской пропаганде, он заявил, что не знает, есть ли в Украине нацисты. «Мы воюем исключительно с украинской армией», — сказал он. И подобных заявлений, не укладывающихся в логику истеричной пропаганды Москвы, со стороны Пригожина было озвучено предостаточно. Однако его реакция на контрнаступление ВСУ, в частности, в районе Бахмута – это очень серьезный сигнал для кремлевских властителей дум.

«Подразделения вооруженных сил России оставили фланги ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута», — заявил Пригожин.

Он рассказал о ситуации, которая складывается в Бахмуте и его окрестностях.

По его словам, операция по заходу в этот город длилась с 7 октября. За это время бойцам ЧВК «Вагнер» удалось взять, помимо прочего, Берховское водохранилище и населенный пункт Берховка, а также продвинуться по дороге Бахмут — Славянск. Сейчас же, как утверждает Пригожин, происходит обратный процесс.

«После того, как мы передали фланги, произошло не тактическое отступление, поэтому товарищ Конашенков (руководитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ – ред.), мягко говоря, слукавил. Произошло просто бегство подразделений МО с флангов», — заявил он.

Прежде, чем перейти ко второй части мрачного заявления Пригожина, позволим себе небольшую ремарку. Она позволит более ясно представить себе картину, а также подтвердит справедливость расхожего выражения «история имеет свойство повторяться».

Слова Пригожина о товарище Конашенкове уж больно напоминают события 2020 года. Только противоборствующими сторонами выступают не Россия и Украина, а Азербайджан и Армения.

В ходе 44-дневной войны, когда азербайджанские воины день за днем освобождали оккупированные села, районы и города, в Армении блистал свой «Конашенков». Только звали его Арцрун Ованнисян.

Пока армянские оккупанты своими трупами удобряли азербайджанскую землю, а уцелевшие драпали быстрее, чем летали наши беспилотники, Арцрун вдохновенно врал о мифических победах армянских зинворов. И паническое бегство он называл не иначе, как «тактическим отступлением».

Сегодня Конашенков следует завету Ованнисяна, и напрасно. Чем закончилось «тактическое отступление» армян известно: капитуляцией Армении. А сам Арцрун стал предметом язвительных насмешек в самой же «стране камней».

А теперь поговорим о второй части спича Пригожина, которая поражает своим цинизмом и дает понять истинное отношение военно-политического руководства РФ к своим гражданам.

По словам Пригожина, подразделения «Вагнер» по-прежнему не получают боеприпасов, поэтому они не могут прикрывать военных огнем. Тем не менее, ЧВК «Вагнер» продолжает штурмовать так называемое «гнездо» в Бахмуте.

«Нам осталось около 20 зданий, и Бахмут будет полностью взят, около 20 многоэтажных зданий, не считая мелочевку в частном секторе», — сказал Пригожин.

Вместе с тем он подчеркнул, что освобождение Бахмута не даст России ничего. Это обусловлено тем, что «фланги сыпятся, а фронт проваливается». Кроме того, попытки министерства обороны сгладить ситуацию на информационном фронте могут привести к «глобальной трагедии для России».

Из сказанных Пригожиным плевел в глаза бросаются зерна. И именно, что взятие Бахмута ничего не даст России. В таком случае возникает вопрос: для чего же тогда военное руководство РФ, ничуть не жалея своих солдат, отправляло их на верную смерть? Для удовлетворения своих безумных амбиций?

Так, координатор по стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил (данные на 2 мая), что с декабря 2022 года в боях под Бахмутом погибло около 20 тыс. оккупантов, еще 80 тыс. получили ранения, общие российские потери за пять месяцев, таким образом, составили 100 тыс. человек.

По словам представителя американской администрации, половина из 20 тыс. ликвидированных оккупантов – наемники российской частной военной компании «Вагнер».

Сегодня уже 13 мая, а значит российских потерь под Бахмутом стало еще больше, да еще с учетом контрнаступления ВСУ. То есть, свыше 20 тысяч молодых российских ребят погибли за то, что ничего не стоило. А общее число погибших российских солдат за все время ведения войны, согласно данным украинской стороны и западных центров, варьируется от 130- до 270 тысяч.

Возможно, для кого-то данное число погибших покажется числом незначительным с учетом общего числа населения РФ в 140 млн человек.

Но, во-первых, каждая смерть, особенно молодого человека, — это трагедия семьи.

Во-вторых, если бы не имперская заносчивость кремлевских «царьков» этих смертей можно было бы избежать. Тем более, что война еще продолжается, и количество смертей соответственно увеличится.

В-третьих, к этой цифре стоит прибавить и умерших от пандемии COVID-19. Согласно данным Росстата, в РФ за 2020 года от «короны» умерло свыше 144 тысяч человек, а 2021 — 517,8 тыс. россиян.

Таким образом, Россия, которая особо и не славилась высокой рождаемостью, может оказаться на грани демографического кризиса. Сегодня перечисленные потери может и не так заметны, но в ближайшие 10-15 лет пандемия, эмиграция, война во «благо» России дадут о себе знать.

К сожалению, начавшие войну благодетели российского народа живут по принципу «после нас хоть потоп». А расхлебывать придется простому русскому мужику…