Лето – пора затишья в столичном сегменте аренды жилья. Арендующие городские квартиры студенты разъезжаются по домам, оставляя пустовать значительную часть выставляемого на ренту жилищного фонда.

Студенты в нашей столице — главный двигатель аренды жилых метров. Ежегодно в Баку из регионов приезжает до 20-25 тыс. учащихся, они и формируют ценовой портфель. Во всяком случае, так информируют нас специалисты. Однако ценового спада с наступлением знойного сезона ждать не приходится. Цены на арендные метры в Баку почти не падают, или снижаются, но как-то совсем несущественно.

А все по причине крайнего дефицита бюджетного жилого фонда. Несмотря на строительный бум последних лет, в столице не хватает эконом-жилья. Речь о квартирах, доступных для граждан средней руки, а это приводит к росту ценового портфеля и последующему повышению арендных ставок. Даже опираясь на официальные данные о среднестатистической зарплате — других у нас попросту нет, — арендные ставки на жилье выглядят непосильными. По свидетельству аналитика Эльнура Азадова, осталось в нашем городе лишь около сотни старых жилых зданий, и они тоже находятся в очереди на снос.

Словом, возможности ренты бюджетных квартир с каждым годом снижаются.

«Ведь если в старой пятиэтажке можно было снять комнату за 300 манатов, то когда на ее месте появляется новостройка, цены возрастают в разы, почти двукратно. Скажем, стоимость однокомнатной в новостройке начинается от 500 манатов, а двухкомнатная – это уже до 700 манатов ежемесячной арендной платы. Нуждающимся в крове людям практически недоступны квартиры с ежемесячной арендной платой свыше 700-800 манатов. Как следствие, такие метры в массе своей остаются пустовать. А вот нуждающиеся в ренте граждане находятся в поисках недорогих съемных метров. Как уже говорилось, снос старых многоквартирных домов и строительство на их месте новостроек вовсе оставил массу съемщиков без вариантов», — сказал эксперт в беседе с #.

Говоря о ценах, надо понимать, что на самом деле стоимость арендных квартир ориентируется на рыночные недвижимые индексы. По свидетельству аналитиков, как правило, стоимость аренды колеблется в пределах 0,5% от цены на недвижимость. И если однокомнатная квартира стоит порядка 60 000 манатов, аренда такой квартиры будет стоить до 300 манатов. Соответственно, аренда жилья общей стоимость в сотню тысяч манатов – 500 манатов и выше. Конечно же, стоимость ренты на окраинах Баку и в центре города неоднородна. Периферия богата на бюджетный арендный ряд, однако уровень комфорта такого жилья подчас оставляет желать лучшего. Уровень риска в сегменте недорогой аренды жилья тоже достаточно высокий, а страдают от экономии, как правило, съемщики.

Возвращаясь к затишью на рынке аренды столичного жилого фонда, в жаркое время года раздолье для цен начинается в наиболее популярных загородных зонах Баку — Бильгя, Новханы, Шувяланах. В поселках Тюркан, Говсаны и Пиршаги цены ведут себя скромнее, но тоже кусаются. В последние годы здесь особенно популярны дачные участки, а следовательно, дорожают именно они. Как считают аналитики, уже с начала весны – в марте рынок арендного жилья в зонах отдыха оживает – речь о дорогих частных домах. Сегмент недорогой недвижимости эконом-класса тоже набирает обороты за счет людей, которые расторгли договор аренды квартир среднего ценового сегмента и нашли вариант подешевле.

Недвижимость с посуточной и почасовой формой аренды также потеряла большинство своих клиентов из-за ограничений свободного перемещения. Ведь такие квартиры были популярны, в первую очередь, у туристов и приезжающих на недолгое время гостей столицы. Летом этого года в этой части арендуемого, главным образом в центре столицы, жилья ожидается некоторое возрастание спроса.