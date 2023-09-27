В сентябре стоимость аренды столичных квартир снова выросла. Специалисты говорят, что предложение бюджетных метров сильно уменьшилось с начала нового учебного года, а расценки взлетели еще на 15 – 20 процентов.

Ежегодно с началом осени рынок столичного съемного жилья накрывает новая волна цен. Раньше она спадала летом, поэтому к сентябрю цены лишь возвращались на прежние уровни или возрастали незначительно. Теперь же очередное сезонное подорожание накладывается на минувшее, поэтому средние ставки неумолимо движутся вверх. Аренда двухкомнатной вторички, стоившая в начале позапрошлого года 300 манатов, в прошлом году поднялась до 400 манатов, а в этом до 450 – 550-ти.

Под занавес сентября горячая пора уже миновала. Новый учебный год вступил в свои права, а приехавшие в столицу студенты не оставили шансов найти эконом-жилье по ценам, которые были привычны для съемщиков еще в конце весны – начале лета. Недорогие квартиры снова сильно поднялись в цене, комментирует ситуацию # на рынке аренды бакинских квартир эксперт Рамиль Гасымзаде.

Поступившие в вузы республики студенты обучаются в столице, поэтому им приходится снимать жилье в Баку, говорит специалист. Аренда у нас начинает расти уже в августе, а под занавес сентября свободное бюджетное жилье найти очень сложно. По некоторым оценкам, студенты в этом учебном году заняли 30 процентов съемных квартир преимущественно в недорогом сегменте ренты – это сравнительно экономные по деньгам одно-двухкомнатные квартиры со средним ремонтом и в относительной доступности к вузам.

Наиболее высокими ценами отличился Ясамальский район – за однокомнатную квартиру в самой «студенческой» части Баку просят сейчас, самое меньшее, 450 манатов, хотя в прошлом году цены начинались с 400. Минимальные удобства компенсируют низкие цены, а за средний комфорт арендодатели берут 550 манатов и выше. В Насиминском, Наримановском, Сабаильском районах стоимость месячной ренты «однушки» начинается с 400 – 450 манатов. Ниже по рынку только цены на периферии столицы – 300 – 350 манатов за комнату, но проблема даже не в ценах, а возможности найти свободное жилье, утверждают маклеры.

Ведь охоту за свободными метрами для своих чад искушенные в этом деле родители начинают уже в конце июля, а с наступлением осени для всех остальных начинается пора безуспешных поисков бюджетного предложения.

Кроме студентов, цены подстегивает и строительство новых многоэтажных домов на месте старых. В прежних зданиях аренда была дешевле, а к новостройкам клиентам средней руки уже не подступиться. Определенную роль сыграли и временные мигранты. В Азербайджан с начала войны в Украине приезжают российские и украинские граждане – все они снимают жилье и это тоже влияет на стоимость средней ренты. Наплыв спроса приходится на центр столицы: в массе своей мигранты арендуют бакинские квартиры сроком на 3 – 4 месяца.

Правда, учитывая частично закрытые границы, приток россиян в нашу страну сравнительно небольшой, а стоимость аренды жилья в Баку растет не повсеместно. Ситуация на рынке в отношении цен сейчас разнонаправленная: в одних районах города относительная стабильность сменилась ростом, а в других еще идет корректировка. Но в любом случае замедление роста объема предложения влияет на эти процессы.

Все это приводит к дефициту в сегменте квартир средней ценовой категории, утверждает Гасымзаде: «Если в прошлые годы под занавес мая иногородние студенты сдавали арендованное жилье и разъезжались по регионам, а квартиры в Баку начинали дешеветь из-за низкого спроса, сейчас мы такого уже не видим. Цены и спрос стабильно высокие и летом тоже. Дело в том, что теперь на время каникул они уже не освобождают съемное жилье и оставляют его за собой, чтобы снова вселиться туда в сентябре».

Причину нехватки жилья и высоких цен эксперты видят в нерешенности проблемы со студенческими общежитиями: пока их нет, цены и спрос так и будут балансировать на грани.