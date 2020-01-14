Помпео сравнил инфраструктуру Huawei с советской

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает инфраструктуру связи от китайского производителя Huawei не менее опасной, чем от программ, производившихся в СССР.
«Мы предупреждаем союзников и партнеров об огромных рисках для безопасности и частной информации, если они позволят Huawei строить их сети 5G», — сказал Помпео, выступая в Калифорнии перед представителями технологической индустрии. Его выступление транслировал сайт госдепартамента.
«Я знаю, что это несовершенное сравнение, я это хорошо осознаю, но ведь мы же не стали бы устанавливать советское программное обеспечение», — добавил Помпео.
По его утверждению, к технологиям и информации, которая идет по сетям Huawei, будет иметь прямой доступ Коммунистическая партия Китая.
| 2020-01-14T09:13:07+00:00 14 января 2020, 11:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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