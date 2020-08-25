Помпео собирается выступить перед республиканцами несмотря на запрет Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео намерен выступить на проходящем предвыборном съезде Республиканской партии вопреки инструкции госдепартамента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее госдеп распространил инструкцию, подписанную самим Помпео, которая запрещает дипломатам, как назначенным правительством чиновникам, принимать участие в любой политической деятельности от имени какой-либо партии или политической группы.

Тем не менее, Помпео собирается выступить на съезде как частное лицо.

«Никакие ресурсы госдепартамента не будут задействованы. Его сотрудники не участвуют ни в подготовке тезисов, ни в организации выступления госсекретаря Помпео. Госдепартамент не понесет никаких расходов в связи с этим», — говорится в сообщении.