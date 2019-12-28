Помпео после просмотра фильма «Отчет о пытках» вступился за сотрудников ЦРУ

Госсекретарь США Майкл Помпео после просмотра фильма «Отчет о пытках» (The Report), повествующего о расследовании фактов жестоких методов допроса, в том числе применения пыток, которые Центральное разведывательное управление (ЦРУ) применяло к подозреваемым в терроризме после терактов 11 сентября 2001 года, вступился за сотрудников этого ведомства.

«Я посмотрел «Отчет о пытках». [Это — всего лишь] художественное произведение. Чтобы внести ясность: плохие парни — это не бойцы нашей разведки. Плохие парни — это террористы», — написал в Twitter Помпео, который возглавлял ЦРУ в период с января 2017 года по апрель 2018 года. «Всем моим бывшим коллегам и всем патриотам из ЦРУ, которые обеспечивают нашу безопасность с момента терактов 11 сентября: Америка поддерживает вас, защищает вас и всегда готова прийти на помощь. Как и я», — отметил госсекретарь США.

Лента «Отчет о пытках» режиссера Скотта Бернса основана на реальных событиях. Главный герой картины — Дэниэл Джонс. Работая в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, он вел расследование в отношении действий работников ЦРУ, по итогам которого был подготовлен доклад. Его несекретную часть опубликовали в конце 2014 года. В документе отмечалось, что сотрудники ЦРУ применяли различные виды пыток по отношению к пленным боевикам террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и других группировок на секретных объектах в разных странах мира.

Общее количество страниц всего доклада, по данным прокуратуры, превышает 6,7 тыс. В нем признавалось, что ЦРУ применяло такие методы, как лишение сна, содержание в узких помещениях. Имели место также и угрозы сексуального насилия.