Помпео назвал выборы в Венесуэле фикцией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что результаты парламентских выборов в Венесуэле не будут отражать волю народа страны, сообщает РИА Новости.

«Мошенничество на выборах в Венесуэле уже случилось. Результаты, о которых сообщит нелегитимный режим (Николаса — ред.) Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что происходит сегодня, это фальсификация и фикция, а не выборы», — написал Помпео в Twitter.

Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы — Национальную ассамблею — проходят в воскресенье, в них участвуют 107 политических партий и объединений. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.