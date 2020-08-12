Помпео назвал трагедией ситуацию в Беларуси

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Чешскому телевидению назвал трагедией ситуацию в Беларуси после президентских выборов, сообщает Газета.Ру.

«Это трагедия… Выборы в Беларуси не были справедливыми и свободными», — сказал Помпео.

Госсекретарь также осудил притеснения демонстрантов. По его словам, США испытывают большие опасения за Беларусь после выборов.

После президентских выборов в Беларуси начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу якобы одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.