Помпео назвал трагедией ситуацию в Беларуси

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Чешскому телевидению назвал трагедией ситуацию в Беларуси после президентских выборов, сообщает Газета.Ру.

«Это трагедия… Выборы в Беларуси не были справедливыми и свободными», — сказал Помпео.

Госсекретарь также осудил притеснения демонстрантов. По его словам, США испытывают большие опасения за Беларусь после выборов.

После президентских выборов в Беларуси начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу якобы одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

| 2020-08-12T22:19:24+04:00 12 августа 2020, 23:13|12345 (Пока оценок нет)
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