Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter-аккаунте информацией о массовом захоронении азербайджанцев, обнаруженный в селе Эдилли Ходжавендского района.

Как передает Report, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Эдилли использовался как пыточный лагерь для азербайджанских заключенных.

«По словам очевидцев, в некогда оккупированном селе Эдилли обнаружено массовое захоронение бывших азербайджанских пленников. Село использовалось как концлагерь пыток для азербайджанских пленных. Со времен первой Карабахской войны пропало без вести 4 000 азербайджанцев», — сказал помощник президента.