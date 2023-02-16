Во избежание ценового роста на внутреннем рынке государство могло бы оказать налоговую поддержку бизнесу, поставляющему гуманитарную помощь Турции, считает экономист Рауф Гараев.

Без посильной правительственной поддержки, в том числе и налоговых льгот, может последовать ценовой рост, полагает он.

Трагедия в братской стране нашла широкий отклик в Азербайджане. Население и деловые круги оказывают посильную поддержку пострадавшим от стихийного бедствия. Однако этот акт доброй воли должен сопровождаться и государственной поддержкой бизнеса, в частности, налоговыми преференциями для тех субъектов предпринимательства, которые принимают активное участие в гуманитарном содействии, делится с # Гараев.

Иначе, говорит аналитик, расходы местных производителей могут сказаться на стоимости их продукции внутри страны:

«Государственная налоговая служба рассмотрела вопрос освобождения от НДС пожертвований пострадавшим от стихии в Турции, которые перечисляются в специальные фонды через электронные платежные системы. Такие операции наших граждан не подлежат налоговым вычетам. Однако ничего не слышно о налоговых преференциях для местного бизнеса, оказывающего помощь соседней стране. Думаю, это неправильно, и государству следует поддержать деловые круги, иначе слухи о повышении цен на продукцию таких компаний станут явью».

По словам собеседника, в обществе уже ходят слухи о возможном подорожании продукции местных производителей, посылающих гуманитарную помощь пострадавшим в братской стране. В основном об этом судачат владельцы столичных магазинов, подобные разговоры можно услышать и от рядовых покупателей:

«Есть ожидания повышения цен как меры компенсации издержек бизнесом, — говорит собеседник. – Не знаю, насколько это оправдано, однако по логике возросшие расходы могут обернуться ценовым ростом, если не последуют конкретные правительственные меры. Сложно сказать, насколько сильно могут вырасти цены, поскольку для этого нужен комплексный анализ ситуации. А чтобы такого не произошло, думаю, государству нужно задействовать налоговые рычаги, проконтролировать и отрегулировать ситуацию».

Своим мнением по этому поводу делится с редакцией председатель Общественного объединения поддержки социальных исследований, экономист Эюб Керимли:

«Думаю, рассуждения о повышении цен предпринимателями, оказывающими поддержку Турции, некорректны, поскольку это акт доброй воли. Государство не вынуждает бизнес к милосердию, поэтому считать это расходом и ожидать компенсации изначально неправильно. Иначе это не называлось бы благотворительностью. Так что, не будем принижать тот порыв и народную солидарность, сплотившие бизнес и население.

Ведь наши бизнесмены, как и все граждане страны, откликнулись на постигшую братский народ беду. Что же касается налоговой поддержки деловых кругов, такое в ряде стран уже приводило к злоупотреблениям и может быть нежелательно в случае слабого надзора или коррупции в контролирующих органах. Кстати, подобный негативный эффект уже наблюдался в международной практике. Хотя налоговая поддержка в нашем случае может сослужить добрую службу, но, опять же, для этого нужен строгий контроль, систематический подход и анализ».

Есть и такой нюанс: существует разница между благотворительностью, которую оказывают внутри страны и за ее пределами, — считает экономист:

«Считаю, что в первом случае можно говорить об освобождении от налогов, а то, что направляется за рубеж, имею ввиду не только Турцию, но и другие страны, думаю, не должно освобождаться от налогообложения. Скажем, государство не может задействовать налоговые преференции, если завтра компания займется филантропией в целях рекламы за пределами страны.

В целом же существует два вида налоговой поддержки компаний в рамках благотворительных акций. Во-первых, это когда вся потраченная на благотворительность сумма вычитывается из общего выплачиваемого налога. Второй вариант (он, кстати, действует в нашем случае) идущий на благотворительность товар не облагается НДС».