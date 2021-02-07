Пользователи Twitter раскритиковали посла Германии в Афинах

«Россия знает, что Еврокомиссия сделает все, что захочет Берлин, а Берлин хочет/нуждается в Northstream», — написал в ответ известный греческий журналист, ведущий программы «Спецрепортаж» на телеканале ANT1 Анастасиос (Тасос) Теллоглу. Несколько лет назад Теллоглу был отмечен журналистской наградой за расследование скандала со взятками греческим чиновникам компании Siemens. (РИА Новости)