Пользователи Twitter раскритиковали посла Германии в Афинах

Греческие пользователи Twitter заступились за журналиста из Греции после упрёка в его адрес со стороны посла ФРГ в Афинах Эрнста Райхеля из-за поддержки России.
Райхель решил прокомментировать полемику греческого журналиста и польского, пожаловавшегося на высылку трёх европейских дипломатов из России. Райхель посоветовал греческому журналисту писать негативные вещи об РФ.
«Россия знает, что Еврокомиссия сделает все, что захочет Берлин, а Берлин хочет/нуждается в Northstream», — написал в ответ известный греческий журналист, ведущий программы «Спецрепортаж» на телеканале ANT1 Анастасиос (Тасос) Теллоглу. Несколько лет назад Теллоглу был отмечен журналистской наградой за расследование скандала со взятками греческим чиновникам компании Siemens. (РИА Новости)