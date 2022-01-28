Польские военные обнаружили манекен мигранта на границе с Беларусью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны страны.

«В районе заставы Пограничной стражи в Михалове на приграничной полосе найден манекен, изображающий мигранта, который может использоваться белорусскими службами для дезинформации. Это еще один пример того, как работают белорусские службы», — сказали в ведомстве.

Ранее польский солдат пострадал во время штурма границы мигрантами со стороны Беларуси. 19 января 38 человек пытались незаконно перейти границу и были задержаны. Польский пограничник получил удар камнем по голове, сейчас он в больнице.

По данным Польши, в прошлом году было зафиксировано около 39,7 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

До этого сообщалось, что около 50 нелегальных мигрантов попытались прорваться в Польшу с территории Беларуси, заявили в пограничной службе Польши.