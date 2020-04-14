Польские проблемы «Газпрома»

В последнее время в Россию прилетают во все большем количестве черные лебеди. О нефтяной капитуляции, своего рода Брестском мире, по выражению топ-менеджера крупной российской нефтяной компании, уже писали. Повторяться не будем. Здесь вполне можно привести пословицу, что пришла беда, так и открывай ворота. Явление настолько распространенное, что аналогичные пословицы и выражения есть в очень многих языках.

Отметим, что коварные партнеры из Саудовской Аравии не успокоились и воспользовались очевидной черной дырой достигнутого соглашения ОПЕК++. В нем стороны предусмотрели снижение добычи примерно на 20-23%. Однако и разговора не было и не могло быть по определению по уровню цен. Иначе картельный сговор и очень много из-за этого неприятностей. Согласно известной юридической норме, все, что не запрещено, то разрешено.

Вот и объявил Эр-Риад свой прейскурант сразу после завершения переговоров. Для поставок в Европу и Азию добавляется немалый дисконт на каждый баррель. Это в дополнение к предыдущему. Вот в США наоборот, цена увеличивается. Обещали Трампу и сделали. Тем самым импорт саудовской нефти в Америку снизится обыкновенным рыночным механизмом. Тем самым процесс вытеснения российской нефти из ее рыночного ареала набирает обороты и конца этому не предвидится.

Было очевидно, что достигнутая ОПЕК++ договоренность носит промежуточный характер, и стороны им не удовлетворены. Запасов нефти у саудитов столько, что им впору вообще останавливать добычу и ждать снижения запасов в резервуарах и танкерах до минимального уровня. Они вступили на тропу войны, и нет причин останавливаться после первого выигранного сражения.

Для снижения добычи в оговоренных объемах Саудовской Аравии нужно законсервировать около 180 скважин, а России около 30 тысяч. Хотя в Москве надувают щеки и говорят, что к этому готовы, есть в этом большие сомнения. Впрочем, увидим. Май и июнь все покажут.

Есть причина отвлечься от нефти, пусть на очень короткое время. И перейти к ее в своем роде родственному энергоносителю — газу. Здесь для российского монополиста «Газпрома» тоже приходят неутешительные известия. Прилетел очередной черный лебедь.

У нас в памяти газовые войны между Россией и Украиной. Тем не менее, и с другими покупателями у «Газпрома» тоже было не все в порядке. По многим причинам.

Во-первых, одним из наследий СССР было монопольное положение российского монополиста в странах Восточной Европы и на Балканах. Трубы проложены давно, альтернативы нет, а если и есть в виде норвежского газа, то дорого и нет инфраструктуры для приема.

Во-вторых, следствием такого положения стало навязывание «Газпромом» формулы цены, привязанной к нефти. Стоимость последней с начала века росла, а с ней и цена газа.

В-третьих, навязанная европейским потребителям и странам СНГ кабальная формула take-or-pay — бери или плати. Не нужно столько, а все равно плати.

Не удивительно, что первыми взбунтовались европейские потребители, которые стали искать и нашли альтернативу. С Германией, Австрией, Чехией и Словакией «Газпром» предпочел мирно разойтись, уменьшив цену и отказавшись от упомянутого кабального условия. С Украиной, странами Балтии и Польшей «Газпром» вообще отказывался даже обсуждать условия поставок.

Одними из первых в регионе стали требовать изменений условий страны Балтии. Их потребление газа относительно невелико и найти альтернативу не составило большого труда. Литва и Латвия, а Эстония еще раньше не продлили договор с «Газпромом» по истечении срока его действия.

У Польши ситуация была более сложная. Она платит за газ намного больше, чем, к примеру, находящаяся дальше от России Германия. По неофициальным данным, в 2012 году Польша платила за 1000 куб. м газа из России $525,5, а Германия — всего $379,3. Цена для Украины тогда составляла $450 за тот же объем. Импорт газа Польшей в 2018 году составил 13,5 млрд куб. м и общем объеме потребления 17,2.

Не удивительно, что как только появилась возможность диверсифицировать поставки польская государственная компания PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) занялась этим. Прежде всего, появился СПГ-терминал в Свиноуйсце, который уже сейчас может принять до 5 млрд. куб. м сжиженного газа в год. Сейчас его расширяют, чтобы увеличить возможный объем до 7,5 млрд. куб. м.

В 2023-24 годах будет сдана в эксплуатацию плавучая регазификационная установка (ПРГУ) в Гданьском заливе.

Кроме того, не позже октября 2022 года планируется открыть газопровод Baltic Pipe, который соединит норвежские газовые месторождения с Польшей. Его пропускная способность составляет 10 млрд куб. м, из которых 8,1 млрд уже зарезервированы компанией PGNiG.

Отметим, что контракт с «Газпромом» действует до конца 2022 года. Компания PGNiG уже заявила, что не будет его продлевать. Дата запуска Baltic Pipe неслучайно совпадает со сроком его истечения. Именно этот проект призван заменить поставки из России.

Отметим будущие потери «Газпрома». По прогнозам польского оператора Gaz-System, уже в 2023 году расход газа в стране может вырасти до 23,6 млрд куб. м в год. При этом объем добычи внутри страны весьма скромный — за 2018 год, например, он составил 3,8 млрд куб. м, и шансов на значительное увеличение нет. Рост потребления газа связан с переходом экономики вместо угля, его добыча падает и становится нерентабельной, на газ и возобновляемые источники энергии.

Нынешний контракт с «Газпромом» был PGNiG подписан в 1996 году. При этом польской стороне не известна формула расчета цены.

В ноябре 2014 года PGNiG решил пересмотреть стоимость газа, записанную в контракте с «Газпромом». Условия договора предусматривали такую возможность, а аргументы польской стороны были очевидными. Ситуация на рынке газа изменилась, и оказывалось, что Польша платит намного больше средней цены в Европе.

Как и в случае с Украиной «Газпром» отказался вести переговоры и тогда PGNiG обратилась в Арбитражный суд в Стокгольме. Шведские судьи постановили ценовую формулу изменить и привязать ее к рыночным условиям. Изменения исчислять с 1 ноября 2014 года, с момента, когда PGNiG обратилась с арбитраж. Это означает, что «Газпром» должен будет вернуть польской компании полную сумму переплаты — около $1,5 млрд. Это почти в пять раз больше прибыли PGNiG в 2019 году.

Это не первый случай, когда «Газпром» проигрывает в Арбитражном суде. Самым громким делом было присуждение в 2017 году $2,6 млрд. в пользу украинского «Нафтогаза».

В Варшаве не питают иллюзий, что «Газпром» сразу выплатит деньги. В случае с Украиной он тянул почти два года и набрал на $400 млн. пени за просрочку оплаты.

Несомненно, будет апелляция, и по известному алгоритму в Москве будут тянуть время. Тем не менее, PGNiG по украинскому примеру начнет требовать замораживания активов «Газпрома» за границей. Платить все равно придется, так как у Москвы нет возможности оказать политическое давление на Польшу.

Кремль всегда пытался использовать нефть и газ как политические инструменты. В той или иной мере это удавалось, но всему приходит конец. Более того, в изменившейся обстановке в мире, с приходом новых технологий добычи и транспортировки газа рассматривать энергоресурсы как политическое оружие просто глупо и неконструктивно.

Украина уже четыре года российский газ не покупает, теперь Польша и страны Балтии. В Европе устали от российского монополизма и стремятся к другим отношениям. Только в Москве никак не хотят принять новую реальность.

Если и дальше так пойдет, то «Газпром» потеряет многих покупателей. Или вынужден будет существенно снижать цены с известным результатом для российского бюджета.

Вот и вся политика. Остается ждать новых черных лебедей.