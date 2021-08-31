Правительство Польши попросило президента страны ввести чрезвычайное положение на некоторых территориях двух регионов, граничащих с Беларусью, заявил по сообщению Голоса Америки, глава польского кабинета Матеуш Моравецкий.

Чрезвычайное положение, вызванное резким увеличением числа нелегальных переходов границы, продлится 30 дней, прояснил польский премьер-министр.

Оно будет введено в некоторых районах Подляского и Люблинского воеводств, пояснил осведомленный источник, – с тем, чтобы дать властям возможность отслеживать и контролировать передвижение людей на приграничных территориях.

Напомним, что Польша начала возводить на границе с Беларусью заграждение из колючей проволоки, чтобы противостоять наплавы нелегальных мигрантов, многие из которых прибывают из Ирака и Афганистана.

Евросоюз, в состав которого входит Польша, обвинил Александра Лукашенко в ведении против ЕС гибридной войны с использованием мигрантов в качестве инструмента давления.