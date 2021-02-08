Варшава, Стокгольм и Берлин и объявили персонами нон грата троих российских дипломатов

«В ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата, МИД Польши принял сегодня, в соответствии с принципом взаимности и в координации Германией и Швецией, решение о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства России в Познани», — говорится в сообщении.

О высылке российских дипломатов объявили также Швеция и Германия. В частности, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила в Twitter, что российский посол проинформирован о высылке из Швеции одного из сотрудников посольства РФ. «Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который лишь исполнял свои обязанности», заявила министр.

Министерство иностранных дел Германии также объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Берлине. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ в понедельник, 8 февраля. По его словам, этот шаг стал реакцией правительства Германии на высылку одного из сотрудников посольства ФРГ в Москве и дипломатов других стран Евросоюза.

Представитель МИД Германии назвал это решение Москвы «ничем не оправданным» и отметил, что немецкий дипломат присутствовал на протесте в Москве, чтобы «ознакомиться с ситуацией на месте» в соответствии со своими обязанностями в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. (DW)