В Польше задержали бывшего сотрудника ФСБ Эмрана Наврузбекова, который раскрыл схему постановочных терактов российской спецслужбы. Его собираются депортировать в Россию, пишет «Агентство» со ссылкой на жену задержанного и постановление суда.

Наврузбеков эмигрировал из России еще в 2017 году и с тех пор жил с семьей в ЕС, несмотря на то что ему отказали в получении политического убежища.

В постановлении суда говорится, что польские полицейские задержали Наврузбекова 17 мая во время проверки документов в лагере для беженцев в воеводстве Куявско-Поморское, куда его поместили после второй попытки подать заявления на убежище в октябре 2022 года.

Мужчину поместили под арест из-за возможного нарушения правил поведения в лагере. В документе отмечается, что Наврузбеков не подчинялся требованиям полицейских и вел себя агрессивно. Сам россиянин, по словам его жены, это отрицает.

Суд запретил Наврузбекову въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны на 10 лет. Сейчас он находится в охраняемом центре для иностранцев в Пшемысле. Там бывший сотрудник ФСБ пробудет до 15 августа в ожидании депортации.

Наврузбекова также включили в список лиц, которые угрожают безопасности Польши. Суд назвал это одной из причин для депортации. Жена россиянина не знает, с чем связано такое решение властей. «Муж говорит: «Застрелите меня здесь, зачем меня депортировать»», — комментирует она возможную экстрадицию Наврузбекова в Россию.

В декабре прошлого года Эмран Наврузбеков дал интервью основателю проекта Gulagu.net Вадимиру Осечкину, в котором представился бывшим сотрудником контрразведывательного подразделения управления ФСБ. Он рассказал про практику «управляемых терактов» — постановочных операциях по «ликвидации террористов», которые организует ФСБ на Северном Кавказе. На них сотрудники спецслужб якобы зарабатывают премии и повышения.

Позже в интервью изданию «Кавказ.Реалии» Наврузбеков рассказал, что он не единственный сотрудник спецслужб, который уехал из России за последние годы, чтобы не участвовать в преступлениях. По словам бывшего силовика, его планировали отправить в Турцию для сбора информации об эмигрировавших туда активистов из Дагестана, Чечни и других республик.

«Не хотел делать этого, поэтому сумел достать подготовленный для Турции загранпаспорт из сейфа шефа и через Беларусь дошел до польской границы», — рассказывал он. (moscowtimes.ru)