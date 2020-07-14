Полномочия Центробанка Азербайджана по надзору финансовых рынков нелегитимны

Несмотря на, казалось бы, свершившийся факт передачи полномочий надзора финансовых рынков Центральному банку (ЦБ), в Азербайджане формально все еще нет органа, исполняющего этот вид контрольной деятельности, сообщил # банковский эксперт, автор закона «О Центробанке» Акрам Гасанов.

Функции Центробанка могут определяться только законами, однако соответствующие поправки в законодательство отсутствуют. Ведь если вспомнить, 28 ноября прошлого года своим распоряжением 1616 Президент Азербайджана Ильхам Алиев ликвидировал Палату надзора финансовых рынков и передал ее полномочия Центробанку. В этой связи согласно пункту 2.1 распоряжения глава государства поручил ЦБ в течение месяца представить проект необходимых изменений в законы о Центробанке, банках, небанковских кредитных организациях, страховой деятельности, рынке ценных бумаг и валютном регулировании. Однако по прошествии 8 месяцев изменения в законы не приняты, а значит, в стране формально нет органа надзора финансовых рынков, говорит юрист.

Почему это было нужно, но до сих пор не выполнено?

Начнем с закона «О Центробанке», продолжил Гасанов. В статьях 4 и 5 этого закона говорится о целях и функциях ЦБА. Согласно ст. 5 закона «О Центробанке» функции главного банка определяются только законами. По этой причине формально упомянутое распоряжение президента страны не может передавать Центробанку какие-то полномочия. Именно поэтому были даны поручения внести изменения в закон.

Согласно ст.6 закона «О Центробанке», главный банк обладает статусом независимости, говорит эксперт:

«Центробанк ни от кого не зависит, в том числе от главы государства. Это независимая структура. Обратите внимание, в указах и распоряжениях президента страны нигде не встретишь слов «поручается Центробанку», пишется — «рекомендуется». Президент не может давать указания ЦБА. Если посмотреть глубже, распоряжение от 28 ноября о ликвидации Палаты надзора и передаче ее функций ЦБА должно было вступить в силу не сразу, а только после законодательных правок».

Президент может выступить с инициативой по этому поводу. Не случайно предыдущие изменения имели форму не указа, а распоряжения. Ведь это разные вещи, пояснил собеседник. По Конституции именно указы главы государства являются нормативно-правыми актами, т.е. устанавливают нормы и дают полномочия. Распоряжения – не нормативно правовой, а распорядительный акт, как видно из его названия. Президент Азербайджана подписал распоряжение, выступил с инициативой передать полномочия надзора финансовых рынков Центробанку, а значит, в течение месяца необходимо было подготовить, принять и утвердить поправки в законодательство.

«А пока этих законов нет, у Центробанка не может быть упомянутых полномочий, — продолжил эксперт. — Поскольку у ЦБА нельзя отбирать и передавать ему полномочия, минуя законодательство. Давайте приглядимся, как это обстояло четыре года назад, когда создавалась Палата надзора финрынков с передачей ей части полномочий Центробанка. Тогда в начале было решение главы государства, последовали изменения в закон и на основе этого была создана Палата надзора, а Центробанк лишился части своих полномочий.

3 февраля 2016 года Президент тоже издал указ о создании Палаты надзора финрынков. Но Центробанк все еще исполнял свои обязанности. 4 марта последовали изменения в закон «О Центральном банке», «О банках» и т.д., согласно которым ЦБА лишился полномочий надзора над банками. И только после этого 10 марта глава государства утвердил устав Палаты финансовых рынков, и та начала функционировать. Т.е. пока не были сделаны изменения в закон, функции ЦБА не отнимали. Сейчас же нет еще законов, а главный банк уже получил полномочия, которые не привели в соответствие с законом. В результате сейчас в стране полный правовой вакуум в этом смысле, поскольку на самом деле у Центробанка на сегодня формально нет полномочий по надзору над финансовыми рыками»

И тем не менее ЦБА уже 8 месяцев контролирует банковский, страховой рынок, рынок ценных бумаг, и даже отозвал лицензии у банков и др. кредитных, страховых организаций, выдал разрешения на создания филиалов и пр. Все это на самом деле незаконно, утверждает Гасанов:

«Да, могут сказать, мол, что за формализм? Но это именно принципы правового государства. Центробанк обладает статусом независимости. Вот у Палаты такого статуса не было – эта структура была полностью подчинена Президенту и ее полномочия устанавливались не законом, а главой государства. Потому глава государства мог создать ее и мог ликвидировать. В случае с Центробанком так нельзя. Глава государства, подписав распоряжение, придерживается этого правила. Я тут больше хочу указать на нерадивость наших чиновников, которые не выполнили за 8 месяцев поручение привести в соответствие законодательство. Парламент нового созыва в марте должен был рассмотреть этот вопрос в первую очередь, принять законы, чтобы передать Центробанку полномочия надзора финансовых рынков»

В результате на сегодняшний день все действия и решения ЦБА в этой сфере абсолютно нелегитимны, говорит собеседник. Это значит, что любая заинтересованная сторона – в том числе банки и страховые организации, у которых отозвали лицензии, могут оспорить решения Центробанка, считает Гасанов: «Да, мне могут возразить, мол, какой суд это примет. Речь не про наши суды. Может возникнуть спорная ситуация, которая вдруг выйдет за пределы Азербайджана – так было пару лет назад с Международным банком Азербайджана. Судебные процессы по МБА продолжаются за рубежом, и там опираются на местное законодательство тоже. Правовой нигилизм может привести к нежелательным инцидентам».