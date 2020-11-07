Полиция Украины возьмет под охрану представительства Азербайджана

Правоохранительные органы Украины возьмут под охрану все представительства Азербайджана в стране после обстрела азербайджанского консульства в Харькове, заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в субботу, пишет РИА Новости.

Минувшей ночью здание почетного консульства Азербайджана в украинском Харькове обстреляли неизвестные. По двери и окнам здания консульства было произведено 6 выстрелов. Никто среди сотрудников не пострадал, поскольку ночью в здании никого не было. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух нападавших мужчин. В связи с нападением возбуждено уголовное дело.

«Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства.», — цитирует Клименко пресс-служба Нацполиции.

| 2020-11-07T17:07:26+04:00 7 ноября 2020, 19:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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