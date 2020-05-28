Полиция Гонконга применила перцовый газ для разгона протестующих

Полиция Гонконга применила в среду перцовые баллоны для разгона групп протестующих, собравшихся в центре города.

Как передает ТАСС, об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

Сотни людей из числа офисных сотрудников вышли на улицы в деловом центре во время обеденного перерыва. Они скандировали антиправительственные лозунги и выражали протест против идеи принятия законов об уважении гимна КНР и нацбезопасности в этом специальном административном районе Китая. Стражи порядка применили, по их словам, минимальную силу для разгона с целью обеспечения общественного порядка.