Полиция Гонконга применила перцовый газ для разгона протестующих

Полиция Гонконга применила в среду перцовые баллоны для разгона групп протестующих, собравшихся в центре города.

Как передает ТАСС, об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

Сотни людей из числа офисных сотрудников вышли на улицы в деловом центре во время обеденного перерыва. Они скандировали антиправительственные лозунги и выражали протест против идеи принятия законов об уважении гимна КНР и нацбезопасности в этом специальном административном районе Китая. Стражи порядка применили, по их словам, минимальную силу для разгона с целью обеспечения общественного порядка.

| 2020-05-28T02:18:24+04:00 28 мая 2020, 08:05|12345 (Пока оценок нет)
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