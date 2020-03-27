Политика #Evdeqal нуждается в доработке

Борьба с коронавирусом и его экономическими последствиями, как во всем мире, так и в Азербайджане, набирает новые обороты. Методы, подходы, действия правительства в этом направлении можно оценивать по-разному, кто-то может считать принятые решения запоздалыми, а кто-то нет, тут вопрос спорный.

Если же говорить объективно, то на фоне того, что происходит в западных развитых странах, в соседнем Иране, России и в других странах, ситуацию в Азербайджане пока нельзя считать критической. Это даже не вопрос о доверии к информации от официальных лиц, это видно по ситуации в стране даже невооруженным глазом.

Отдельная тема, что правительство в связи с повышением потребности в медицинских масках, спирте и других медицинских средствах во всем мире не может аккумулировать спрос на рынке, а потому дефицит этих товаров ощущается. Остается надеяться, что в скором времени правительство решит и эти вопросы.

Тут больше с вопросами и упреками нужно подходить к экономическому блоку правительства и им объяснять в первую очередь, почему любая страна нуждается в собственной промышленности. В такие моменты полагаться на иностранных поставщиков не приходится, поэтому. пусть даже в малых количествах, но нужно иметь собственную промышленность. Национальное производство – это одна из основ независимости любого государства. Каждый этап истории – это определенный урок и, скорее всего, правительство сделает верные выводы из этого больного опыта.

Одновременно правительство на всех уровнях, каких только возможно, агитирует население оставаться дома. Придумали даже хештэг #Evdeqal ( оставайся дома). Логика проста, меньше контактов между людьми — меньше заражений. В принципе, этими же методами пользуются во всем мире, а Китай смог в итоге объявить о победе над коронавирусом. В разных странах методология правительства по принуждению населения оставаться в своих домах отличается: к примеру, в Китае, Италии, Испании и Иране введено чрезвычайное положение и выходить из дома можно только по особому случаю и разрешению.

В Азербайджане ситуация еще не дошла до такой степени и можно только надеяться на то, что и не дойдет, но сама политика #Evdeqal в стране при всех положительных ее чертах, немного недоработана. В условиях, когда большинство людей работают из дома, возросла нужда в качественном и высокоскоростном интернете. В нашей стране мало того, что интернет является одним из самых дорогих в мире, так и качество его оставляет желать лучшего.

В качестве поощрения, вдобавок к призыву сидеть дома, правительство может пойти на уступки по ценовой политике, так как монополизатором распределения интернета всем остальным провайдерам является само государство. Тем более, что на сегодня определенная часть населения отправлена домой в неоплачиваемый отпуск, а другую часть вообще оставили без работы.

С другой стороны, Министерство связи и высоких технологий может договориться с мобильными операторами о том, чтобы те пошли на определенные ценовые уступки для пользователей интернета. Коронавирус показал миру новые реалии, они во многом уже виртуальны, а потому и будущее за той страной, где есть доступ к качественному и дешевому интернету, это тема целой отдельной статьи. Будущее строится уже сейчас, при пандемии, а не в посткризисное время и это нужно видеть. Призыв сидеть дома должен с одной стороны поощряться дешевым интернетом, а с другой стороны это должно быть тестирование правительством новой виртуальной реальности, работоспособности, креативности бизнеса в умении продать свой продукт в интернете, и прочей интернет империи, которые могут открыться перед правительством, как шаблон будущей экономической модели.

Можно было бы пойти на определенные уступки в ценах на коммунальные услуги, расходы на которые, безусловно, возрастут. Но одними этими уступками в данной ситуации не обойтись. Тут нужна большая целенаправленная работа. К примеру, в Турции, России и в западных странах многие исполнители, телезвезды, комики и другие знаменитости практически каждый день выходят в прямые эфиры со своими подписчиками и общаются с ними, отвечают на их вопросы, дают онлайн-концерты в домашних условиях и т.д. В Азербайджане целая армия певцов, певиц и прочих представителей культуры, и нужно активно привлекать их к процессу #Evdeqal.

Одновременно, именно сейчас и сегодня правительство нуждается в качественных СМИ и отдельных сильных журналистах с большой аудиторией, которые на телевидении и в онлайн режиме будут агитировать и объяснять населению всю серьезность ситуации. Именно сейчас нужно сильное ТВ с креативными передачами или же сильными местными фильмами. Этого всего нет, но именно сейчас в сложных условиях нужно придумать что-то определенно взрывное для азербайджанской аудитории.

Например, в Турции уже появились десятки, а может уже сотни коротких видео с объяснениями о вирусе, о том, почему нужно оставаться дома, почему этот вирус опасен именно для пожилых людей и так далее. А что было у нас? У нас ставят те же самые ролики, которые сняты в Турции. И на том спасибо, но было бы лучше, если бы в этом направлении велась более серьезная работа. Поэтому лозунг #Evdeqal хотя и нужный и правильный, но все же требует доработки.